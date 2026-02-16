Головна Київ Новини
Станція «Теремки» працює у штатному режимі: метрополітен назвав причину обвалу стелі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Станція «Теремки» працює у штатному режимі: метрополітен назвав причину обвалу стелі
15 лютого близько 22:30 на станції «Теремки» біля одного з виходів було зафіксовано локальне пошкодження підвісної стелі
Фахівці метрополітену продовжують детальне обстеження системи підвісної стелі та загалом підземного переходу станції

Столична станція метро «Теремки» продовжує роботу у штатному режимі, а рух поїздів здійснюється без жодних змін у графіку. Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену, інформує «Главком».

Як повідомлялося раніше, ввечері 15 лютого близько 22:30 на станції біля одного з виходів було зафіксовано локальне пошкодження окремих елементів підвісної стелі. У результаті події ніхто не постраждав.

У метрополітені пояснили, що причиною обвалу стали неодноразові попередні пошкодження конструкцій виходу, отримані під час обстрілів. Оскільки частина дефектів мала прихований характер, їх не вдалося виявити під час попередніх візуальних оглядів.

У Києві на станції метро «Теремки» біля входу обвалився фрагмент стелі
У Києві на станції метро «Теремки» біля входу обвалився фрагмент стелі
фото: соцмережі
Також у мережі з'явилося повідомлення, що на станції метро «Чернігівська» на платформу впали шматки бетону
Також у мережі з'явилося повідомлення, що на станції метро «Чернігівська» на платформу впали шматки бетону
фото: соцмережі

У метрополітені додали, що на момент інциденту на об’єкті вже тривали підготовчі роботи для подальшого часткового ремонту виходу. Наразі фахівці продовжують детальне обстеження системи підвісної стелі та загалом підземного переходу станції для гарантування безпеки пасажирів. 

Нагадаємо, під час обстрілів Києва інфраструктура метрополітену неодноразово зазнавала руйнувань. Зокрема, внаслідок ракетних атак була суттєво пошкоджена станція метро «Лукʼянівська», де вибуховою хвилею пошкодило фасад та внутрішнє оздоблення вестибюля.

Теги: метро Київ

