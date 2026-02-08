Головна Одеса Новини
Росія атакувала Одесу безпілотниками

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Росія атакувала Одесу безпілотниками
Внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа

У ніч на 8 лютого Росія атакувала Одесу безпілотниками. Про це пише «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

В Одесі пролунали сильні вибухи через атаку БпЛА. Ймовірно, є приліт. На місці удару виникла пожежа.

Офіційної інформації щодо атаки немає. Голова Одеської МВА Сергій Лисак, лише написав, що у місті гучно та попросив перебувати у безпечних місцях. На даний час тривога в Одесі не лунає.

Як відомо, вночі 4 лютого російські терористи атакували Одесу безпілотниками. 

Внаслідок атаки є руйнування цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. Через обстріл постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки. Також пошкоджено школу та дитячий садок. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого окупанти масовано атакували Україну. Орієнтовно росіяни використали 350-500 БпЛА та до 65 ракет різних типів.

Зауважимо, уночі Вінниччина опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомлялося, у Києві троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки. Під прицілом були кілька районів міста. Також на Сумщині четверо людей отримали поранення через російську атаку.

До того ж російська терористична армія атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Унаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій. 

