Зеленський заслухав доповідь про зустріч безпекових радників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Володимир Зеленський

За словами президента, переговори продовжаться завтра

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь команди про зустріч безпекових радників. Про це він написав у Telegram-каналі, передає «Главком».

«Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир», – написав президент.

Глава української держави розповів, що під час розмови «домовилися завтра продовжити: багато ще треба попрацювати».

«Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир», – підсумував президент.

Раніше ми писали з посиланням на Axios, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф планує проінформувати представників України та НАТО про свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Видання припустило, що на відеоконференції були присутні високопосадовці з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

Зустріч у режимі відеоконференції було проведено з метою обговорити зустріч Віткоффа із російським диктатором та подальші кроки, включаючи можливий саміт Трампа та Путіна.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Кремлівський очільник стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.

Теги: Володимир Зеленський переговори перемир'я

