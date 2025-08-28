Головна Київ Новини
У Києві частково обмежено рух транспорту через обстріл РФ: перелік вулиць

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
У Києві частково обмежено рух транспорту через обстріл РФ: перелік вулиць
Рух обмежено через комбіновану атаку росіян
фото: Автоцентр

Унаслідок атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Соломʼянський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський райони

У столиці на деяких ділянках рух транспорту перекритий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Рух транспорту перекритий:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло четверо киян та 38 постраждалих. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

19 серпня, 15:45
