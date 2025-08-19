Єврокомісія відреагувала на зупинку транзиту нафти через «Дружбу»

Єва Грнцирова заявила, що атака на нафтопровід «Дружба» не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини

Речниця наголосила, що Єврокомісія перебуває в контакті з угорською та словацькою владою

Європейська комісія заявила, що українська атака на нафтопровід «Дружба» не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешта в бік Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Diario Estrategia.

На пресконференції в Брюсселі речниця ЄС Єва Грнцирова зазначила, що «немає чіткої інформації» про походження атаки на інфраструктуру. Речниця підкреслила, що атака не впливає на енергопостачання до ЄС.

«Ми перебуваємо в контакті з угорською та словацькою владою, і головне, що призупинення не впливає на безпеку постачання, що завжди є пріоритетом для Європейської комісії», – каже вона.

Нагадаємо, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

До слова, нафтопереробні заводи в Китаї активізували закупівлі російської нафти, скориставшись можливістю придбати за зниженою ціною вантажі, від яких відмовилася Індія.