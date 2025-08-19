Головна Світ Політика
Єврокомісія відреагувала на зупинку транзиту нафти через «Дружбу»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісія відреагувала на зупинку транзиту нафти через «Дружбу»
Єва Грнцирова заявила, що атака на нафтопровід «Дружба» не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини
Речниця наголосила, що Єврокомісія перебуває в контакті з угорською та словацькою владою

Європейська комісія заявила, що українська атака на нафтопровід «Дружба» не впливає на постачання нафти до Угорщини та Словаччини, попри скарги Будапешта в бік Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Diario Estrategia.

На пресконференції в Брюсселі речниця ЄС Єва Грнцирова зазначила, що «немає чіткої інформації» про походження атаки на інфраструктуру. Речниця підкреслила, що атака не впливає на енергопостачання до ЄС.

«Ми перебуваємо в контакті з угорською та словацькою владою, і головне, що призупинення не впливає на безпеку постачання, що завжди є пріоритетом для Європейської комісії», – каже вона.

Нагадаємо, після українських ударів нафтопровід «Дружба» зупинив свою роботу. У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Нікольскоє», яка розташована у Тамбовській області. У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

До слова, нафтопереробні заводи в Китаї активізували закупівлі російської нафти, скориставшись можливістю придбати за зниженою ціною вантажі, від яких відмовилася Індія.

