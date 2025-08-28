Головна Київ Новини
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл
Росіяни завдали комбінованого удару по столиці
Унаслідок атаки постраждали Дарницький, Дніпровський, Соломʼянський, Шевченківський, Голосіївський, Оболонський та Деснянський райони

Російські війська обстрілюють Київ ракетами та дронами. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло четверо киян та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка.

За оперативною інформацією, серед загиблих – 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані.

За словами чиновника, росіяни завдали комбінованого удару по столиці. «На жаль, почерк росіян від атаки до атаки типовий. Комбіновані удари, з різних напрямків. І системно – наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, «гербери», «шахеди», балістика, крилаті ракети, «кинджали», – написав він.

Які райони потрапили під атаку

Наслідки атаки зафіксовано на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

Зведення по районах

У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину пʼятиповерхівки. На місці триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали 9-ти, 16-поверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-поверхівка, дрон влучив у двір поруч з девʼятиповерхівкою, горять автівки. Тут десятки автівок постраждали на кількох локаціях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі в нежитловій зоні теж є пошкодження. Є пошкодження і в Оболонському районі.

На кількох локаціях в різних частинах міста уламки збитих цілей, наразі рятувальники опрацьовують кожну локацію.

За даними очільника КМДА, постраждали 22 мешканці Києва. 18 із них медики госпіталізували. Чотирьом надали допомогу на місці.

Водночас глава МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до чотирьох, серед них двоє дітей,

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакує Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом опинилися столиця: є поранені та руйнування.

До слова, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

Теги: Київ столиця обстріл

