Як діяти при виявленні дрона-камікадзе: інструкція МВС

У разі виявлення безпілотника негайно прямуйте в укриття

Двигун іранського дрона гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Також БПЛА літає на малій висоті (до 4 км) та малопомітний радарам. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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У разі виявлення безпілотника:

намагайтеся потрапити у спеціальні укриття;

користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами;

тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій;

якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила «двох стін»;

не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах;

не залишайтеся в автотранспорті.

Крім того, правоохоронці закликають не викладати у соцмережі фото уламків збитих «Шахедів» адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі. А ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.

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Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.

Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».