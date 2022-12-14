Як діяти при виявленні дрона-камікадзе: інструкція МВС
У разі виявлення безпілотника негайно прямуйте в укриття
Двигун іранського дрона гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Також БПЛА літає на малій висоті (до 4 км) та малопомітний радарам. Про це повідомляє пресслужба МВС.
У разі виявлення безпілотника:
- намагайтеся потрапити у спеціальні укриття;
- користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами;
- тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій;
- якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила «двох стін»;
- не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах;
- не залишайтеся в автотранспорті.
Крім того, правоохоронці закликають не викладати у соцмережі фото уламків збитих «Шахедів» адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі. А ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.
Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.
Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.
Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.
Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».
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