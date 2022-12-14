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Як діяти при виявленні дрона-камікадзе: інструкція МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як діяти при виявленні дрона-камікадзе: інструкція МВС
фото ілюстративне

У разі виявлення безпілотника негайно прямуйте в укриття

Двигун іранського дрона гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Також БПЛА літає на малій висоті (до 4 км) та малопомітний радарам. Про це повідомляє пресслужба МВС.

У разі виявлення безпілотника:

  • намагайтеся потрапити у спеціальні укриття;
  • користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами;
  • тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій;
  • якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила «двох стін»;
  • не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах;
  • не залишайтеся в автотранспорті.

Крім того, правоохоронці закликають не викладати у соцмережі фото уламків збитих «Шахедів» адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі. А ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.

Як діяти при виявленні дрона-камікадзе: інструкція МВС фото 1

Нагадаємо, у Київській області в 05:57 була оголошена повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляли про активність ворожих безпілотників.

Київська область перебуває під обстрілами, населені пункти атакують дрони-камікадзе. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи в Обухові та Українці.

Також жителі Києва чують звуки вибухів у столиці. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Шевченківському районі.

Кличко також повідомив, що у Київській області та над столицею ППО збили загалом уже 10 дронів-«Шахедів».

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Теги: війна росія окупанти Україна безпілотник

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