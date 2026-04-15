Дрони РФ атакували Київщину, є пошкодження у Білій Церкві та Обухівському районі
У Білій Церкві пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств
У ніч проти 15 квітня Київську область атакували російські дрони. Сили ППО збили частину цілей, постраждалих немає. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».
За словами очільника КОВА, завдяки роботі протиповітряної оборони вдалося зберегти критичну інфраструктуру.
Водночас унаслідок атаки у Білій Церкві пошкоджене виробниче приміщення одного з підприємств. В Обухівському районі – господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.
«Ми обов’язково допоможемо людям впоратися з наслідками», – запевнив Калашник.
Нагадаємо, повітряна тривога в Київській області тривала понад чотири години. Перші сигнали небезпеки пролунали о 15 квітня 03:17 у Бориспільському районі, після чого загроза поширилася на Броварський, Обухівський та Білоцерківський райони. Загалом під прицілом ворога опинилися майже всі райони Київщини. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях протягом усієї ночі. О 07:09 було оголошено відбій у Києві, а о 07:21 – для всієї області.
Коментарі — 0