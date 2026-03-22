РФ влучила по медзакладу на Харківщині: на місці виникла масштабна пожежа (фото)

Росіяни поцілили по медзакладу безпілотниками

Сьогодні, 22 березня росіяни влучили по території медзакладу на Куп’янщині. Окупанти здійснили черговий цинічний обстріл Куп'янщини безпілотниками. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, передає «Главком».

Ціллю росіян став медзаклад у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Через обстріл БпЛА почалося займання, що призвело до масштабної пожежі.

Росіяни влучили по території медзакладу на Куп’янщині фото: ДСНС України у Харківській області

«Внаслідок влучання БпЛА сталися руйнування та загоряння двох гаражних боксів на території медичної установи. Площа пожежі склала 100 кв. м. Також пошкоджено лінію електропередач», – йдеться у повідомленні ДСНС.

фото: ДСНС України у Харківській області

Жертв та постраждалих внаслідок удару не було. До ліквідації наслідків атаки були залучені 15 рятувальників і 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, медики ДСНС та офіцер-рятувальник місцевої громади.

фото: ДСНС України у Харківській області

До слова, в ніч на 22 березня окупанти також вдарили по рятувальниках ДСНС. Обстріл стався після попереднього влучання, де працювали надзвичайники. Росіяни поцілили по рятувальниках, коли вони проводили чергове обстеження території, після ворожого влучання.

Також повідомлялося, в ніч на 22 березня російські дрони атакували Київську область. Наслідки обстрілу зафіксували у Броварській громаді. Через російський обстріл пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа, яку рятувальникам уже вдалося локалізувати.

Нагадаємо, 21 березня на фронті відбулося 138 бойових зіткнення. Противник завдав 48 авіаційних ударів – скинув 163 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 3512 дронів–камікадзе та здійснив 2375 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.