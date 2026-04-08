Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району: одна людина загинула

Поранення отримала 47-річна жінка, їй надається медична допомога

У ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина та ще одна отримала поранення. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Одночасно удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки, якій наразі надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області. Внаслідок атаки керованими авіабомбами (КАБ) на селище Зарічне загинула літня жінка, ще двоє чоловіків похилого віку отримали поранення у різних громадах регіону.