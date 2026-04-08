Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району: одна людина загинула

Іванна Гончар
glavcom.ua
Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя у ніч на 8 квітня
фото: Запорізька ОВА

Поранення отримала 47-річна жінка, їй надається медична допомога

У ніч на 8 квітня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіабомбами по Запорізькому району, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина та ще одна отримала поранення. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

У селищі Балабине в результаті атаки зруйновано та пошкоджено житлові будинки і нежитлові споруди, на місцях влучань виникли пожежі. Під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Одночасно удару зазнало і Запоріжжя – після атаки в обласному центрі сталася пожежа на території одного з гаражних кооперативів. Відомо про поранення 47-річної жінки, якій наразі надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької області. Внаслідок атаки керованими авіабомбами (КАБ) на селище Зарічне загинула літня жінка, ще двоє чоловіків похилого віку отримали поранення у різних громадах регіону.

Читайте також:

Читайте також

Пожежа у Дніпрі через російську атаку
Росія вдарила по Дніпру безпілотниками: є постраждалі (оновлено)
10 березня, 00:15
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї РФ
Дрони атакували Краснодарський край, спалахнула нафтобаза
15 березня, 08:32
Збитий ППО ударний дрон Shahed-136, ілюстративне фото
Дрони з «інтернетом» та mesh-мережами: Ігнат розкрив деталі нетипової атаки на Київ
16 березня, 12:35
Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 24 березня
Росія атакувала Запоріжжя: є влучання у багатоповерхівку (оновлено)
24 березня, 02:50
За словами очільника ОВА, у деяких населених пунктах перебої з електропостачанням
РФ масовано атакувала Одещину: критична інфраструктура на резервному живленні
26 березня, 08:22
Росія атакувала балістичними ракетами Харків та Запоріжжя
Росія атакувала балістичними ракетами Харків та Запоріжжя
3 квiтня, 04:44
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки та показала фото
5 квiтня, 07:27
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
Росіяни обстріляли Одесу: пошкоджено житлові будинки
6 квiтня, 03:53
Ворог атакував FPV-дроном маршрутку в час пік
Окупанти вдарили дроном по автобусу в центрі Нікополя: троє загиблих, 16 поранених
Вчора, 09:38

Окупанти завдали авіаударів по Запорізькому району: одна людина загинула
Лінія фронту станом на 7 квітня 2026. Зведення Генштабу
Смерть Луческу, удари по Україні та ухвалення важливих законів. Головне за 7 квітня 2026
Росія вбила священника Московської церкви Окушка
Удар РФ по автобусу в Нікополі: кількість загиблих зросла
«Росія проводить постійні «сафарі» на людей у Херсоні. Її треба зупинити» – Зеленський
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
6 квiтня, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
