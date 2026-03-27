Обіцяв вплив на ТЦК та бронювання: на Київщині викрито посадовця нацпарку

Ірина Міллер
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

У лютому цього року посадовець вимагав від чоловіка $2,5 тис. за «вирішення питання» щодо отримання відстрочки від мобілізації

На Київщині викрито інспектора з охорони природно-заповідного фонду одного з національних природних парків на одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення щодо надання відстрочки від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини та Київської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у лютому цього року посадовець вимагав від чоловіка $2,5 тис. за «вирішення питання» щодо отримання відстрочки від мобілізації. Зловмисник обіцяв вплинути на службових осіб, а також організувати фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури, що могло стати підставою для бронювання.

Кошти, вилучені у затриманого в момент затримання
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook
Відеофіксація речових доказів
фото: Київська обласна прокуратура/Facebook

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання коштів. За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою змінити запобіжний захід на тримання під вартою із правом внесення застави. 

Раніше у Києві правоохоронці викрили схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі України. У ході слідства було встановлено, що зловмисник пообіцяв 33-річному мешканцю Київщини за неправомірну вигоду у розмірі $7 тис. зняти його з розшуку у базі «Оберіг». Надалі фігурант запропонував клієнтові повне вирішення питання, що передбачало оформлення через знайомих у медичних установах пакета документів про встановлення групи інвалідності. Така послуга, що давала підстави для перетину державного кордону, коштувала додаткові $25 тис.

Також Служба безпеки України викрила у Києві протиправну діяльність посадових осіб Державного науково-дослідного і проектного інституту містобудування, які організували схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних. Слідство встановило, що керівництво установи, користуючись статусом об’єкта критичної інфраструктури, оформлювало чоловіків призовного віку на роботу для отримання відстрочки від мобілізації. За даними слідства, щорічна вартість такої «послуги» становила до $5 тис. з кожного.

У Києві 300-річний Дуб Миколи Пимоненка оголошено пам'яткою природи: де він росте
Обіцяв вплив на ТЦК та бронювання: на Київщині викрито посадовця нацпарку
На Київщині за незаконну рубку дубів батько й син отримали по п'ять років тюрми
Митники завадили вивезенню з України 39 археологічних пам'яток 8-20 століть (фото)
У Києві зацвіли перші магнолії: де подивитися та зробити фото
До 24 квітня у Києво-Печерській лаврі можна побачити унікальну ікону епохи бароко (відео)
