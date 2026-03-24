Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Комбінований обстріл України. Повітряні сили пояснили, чим особлива атака РФ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Наслідки удару по Запоріжжю
фото: ДСНС

Українські оборонці змогли перехопити усі крилаті ракети ворога

Російські війська під час комбінованого обстрілу намагались атакували Україну з різних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Сьогодні було зафіксовано чимало безпілотників, велику кількість з них було збито. Також збито усі фактично крилаті ракети, це 18 Х-101 та пʼять «Іскандер-К». Усі крилаті ракети було перехоплено», – розповів він.

Ігнат підкреслив, що це вже фактично другий поспіль раз, коли завдяки спільним зусиллям протиповітряної оборони вдалось збити усі крилаті ракети, в основному працюють по них авіація, зокрема західні літаки F-16 й «Міраж».

«Щодо балістики, на жаль, невтішні результати, тому що характер удару прийшовся по прифронтових територіях, – це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що по балтистиці працювати може у нас система Patriot, яку ми так потребуємо масштабувати», – сказав він.

За словами військового, цілями росіян стали об'єкти енергетики, об'єкти критичної інфраструктури. «Противник застосовує велику кількість безпілотників, використовуючи до восьми різних напрямків. Вони вже мають такі типові маршрути, розуміючи, де в нас можуть бути слабкі місця», – каже Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.

Теги: Юрій Ігнат Повітряні сили ЗСУ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua