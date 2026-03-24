Комбінований обстріл України. Повітряні сили пояснили, чим особлива атака РФ

Українські оборонці змогли перехопити усі крилаті ракети ворога

Російські війська під час комбінованого обстрілу намагались атакували Україну з різних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Сьогодні було зафіксовано чимало безпілотників, велику кількість з них було збито. Також збито усі фактично крилаті ракети, це 18 Х-101 та пʼять «Іскандер-К». Усі крилаті ракети було перехоплено», – розповів він.

Ігнат підкреслив, що це вже фактично другий поспіль раз, коли завдяки спільним зусиллям протиповітряної оборони вдалось збити усі крилаті ракети, в основному працюють по них авіація, зокрема західні літаки F-16 й «Міраж».

«Щодо балістики, на жаль, невтішні результати, тому що характер удару прийшовся по прифронтових територіях, – це Запорізька область, Полтавська. Зрозуміло, що по балтистиці працювати може у нас система Patriot, яку ми так потребуємо масштабувати», – сказав він.

За словами військового, цілями росіян стали об'єкти енергетики, об'єкти критичної інфраструктури. «Противник застосовує велику кількість безпілотників, використовуючи до восьми різних напрямків. Вони вже мають такі типові маршрути, розуміючи, де в нас можуть бути слабкі місця», – каже Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Унаслідок масованої російської атаки зафіксовано пошкодження в 11 областях. Наразі тривають відновлювальні роботи.

До слова, цієї ночі російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок влучань та пошкоджень мереж частина споживачів у шістьох регіонах країни опинилася без електропостачання.