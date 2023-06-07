Засуджено батюшку УПЦ МП, який зі спільниками отримав хабаря

Церковник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості

Настоятеля храму УПЦ МП на честь святого великомученика Дмитрія і Гавриїла в селі Ванчинці на Буковині визнано винним в організації незаконного переправлення громадян України через державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Октябрського районного суду Полтави від 29 травня.

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Влітку 2022 року батюшка та ще двоє осіб розробили план із переправки громадян через держкордон поза визначеними пунктами пропуску за винагороду. Роль священнослужителя зводилася до того, що він зустрічав охочих осіб та забезпечував тимчасове проживання у Чернівецькій області.

У липні минулого року пособник батюшки знайшов двох клієнтів у Полтаві, які виявили бажання виїхати з України. Також правопорушник висунув вимогу: кожен з них повинен надати $3,2 тис. хабаря.

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На початку вересня ще один співучасник зустрів полтавчан у місті Новоселиця Чернівецької області, де заселив до місцевого мотелю. Передача винагороди відбулася у тому ж номері, правоохоронці затримали вимагачів «на гарячому».

Настоятель храму УПЦ МП пішов на угоду про визнання винуватості. Згідно з нею, священик визнав себе винним і погодився на покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, які замінено на рік іспитового терміну.

Феміда затвердила цю угоду. Крім цього, батюшка заплатить 3 тис. грн за проведену експертизу.

Як повідомляв «Главком», Сихівський районний суд Львова оштрафував прихожанина Української православної церкви Московського патріархату на 51 грн за дрібне хуліганство.