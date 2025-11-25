Головна Країна Події в Україні
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі
Наслідки ударів по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

У будинку розгорілася пожежа на кількох поверхах

У ніч на 26 листопада російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя. Є влучання у житловий будинок. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

За іфнормацією Федорова, після атаки БпЛА розгорілася пожежа на кількох поверхах пошкодженого будинку. 

Пошкоджений будинок у Запоріжжі
Пошкоджений будинок у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

«Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав Федоров.

Крім того, Федоров попередив, що наразі існує загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Раніше у Запоріжжі через російську атаку щонайменше п’ятеро людей зазнали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адмініцстрації Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

Нагадаємо, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Попередньо повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі. Вогнеборці працюють над ліквідацією вогню на місці події. 

До слова, увечері, 5 листопада, російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка.

Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. 37-річна жінка отримала травми внаслідок удару, але від госпіталізації відмовилася.

Теги: Запоріжжя пожежа обстріл Іван Федоров

