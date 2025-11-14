МЗС Азербайджану вручило ноту протесту російському послу через обстріл Києва

За словами дипломатів, РФ не вперше атакує обʼєкти, повʼязані з Азербайджаном

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало російського посла Михайла Євдокимова через обстріл Києва. Йому було вручено ноту протесту через те, що одна з ракет пошкодила азербайджанське посольство. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що до відома російської сторони було доведено, що в результаті останнього обстрілу була повністю зруйнована частина огорожі території посольства, пошкоджені конструкції, службові автомобілі, адміністративна будівля і консульський відділ посольства, а також завдано серйозної шкоди території дипломатичного представництва. Ніхто з працівників посольства не постраждав

Як наголосило МЗС, подібні ракетні удари суперечать нормам і принципам міжнародного права. Водночас РФ не вперше атакує обʼєкти, повʼязані з Азербайджаном.

10 березня 2022 року в результаті авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджанської Республіки в місті Харків адміністративна будівля зазнала серйозних руйнувань, а службовий автомобіль став непридатним.

2 січня 2024 року в результаті повітряного удару, нанесеного Росією ракетою «Кинжал», приблизно в 35 кроках від адміністративної будівлі посольства утворився кратер діаметром близько 3 м, а на глибині 8 м від поверхні землі були виявлені боєприпаси, що не розірвалися, оскільки детонація не відбулася.

28 серпня 2025 року в результаті повітряного удару, завданого РФ по посольству Азербайджанської Республіки в Україні на відстані близько 50 метрів, були пошкоджені адміністративна будівля посольства і консульський відділ, резиденція посла, а також серйозно пошкоджена територія дипломатичного представництва. Також зазначається, що 8 і 18 серпня 2025 року в Одеській області були здійснені безпілотні атаки на нафтобазу компанії Socar, в результаті яких було завдано значної шкоди інфраструктурі, в результаті чого постраждали робітники.

За словами дипломатів, координати будівель, де розташовані дипломатичні представництва Азербайджану в Україні, були передані російській владі ще у квітні 2022 року. Міністерство оборони Росії запевнило, що ці координати будуть враховані під час планування ударів. МЗС наголосило, що вищенаведені факти викликають питання щодо навмисного характеру ракетних ударів.

«Під час зустрічі було наголошено, що такі атаки на наші дипломатичні місії є неприйнятними, і було висловлено прохання до російської сторони провести відповідне розслідування цього питання та надати детальне пояснення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Унаслідок чергової російської атаки по столиці було пошкоджено посольство Азербайджану. Алієв засудив масований обстріл та висловив співчуття.