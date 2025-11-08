Головна Київ Новини
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі

Київ після атаки БпЛА
фото: ДСНС Києва

Рятувальники виїжджали на два виклики у Печерському районі Києва – там після атаки розгорілися пожежі 

8 листопада Росія в черговий раз вдарила по Києву безпілотниками, внаслідок чого розгорілися пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Як повідомили у ДСНС, у Печерському районі рятувальники виїжджали на два виклики:

  • на одній локації горіли 4 малотонажні вантажівки, пошкоджено 2 будівлі та авто поруч;
  • за іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу.

Пожежі було ліквідовано. Інформація про постраждалих – не надходила.

Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі фото 1
фото: ДСНС Києва
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі фото 2
фото: ДСНС Києва
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі фото 3
фото: ДСНС Києва
Атака БпЛА на Київ: у ДСНС розкрили деталі фото 4
фото: ДСНС Києва

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

