У Києві із затоки Дніпра дістали труп чоловіка

За допомогою спорядження загиблого дістали на берег

Причини та обставини трагедії встановить поліція.

У Києві на Галерній затоці чоловік провалився під кригу та втопився. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відомо, що 1 лютого рятувальники отримали повідомлення про те, що в Галерній затоці людина провалилась під кригу. Водолази прибули на місце та розпочали пошукові роботи, в результаті яких в проломі виявили тіло чоловіка.

«1 лютого о 16:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на затоці Галерній, що у Голосіївському районі столиці, людина провалилась під кригу.

На місце події негайно прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та відразу розпочало пошукові роботи. На відстані 30 м від берега у проломі криги водолази виявили тіло чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло громадянина, доправили на берег та передали службі «102»», – зазначається у повідомленні.

За допомогою спорядження загиблого дістали на берег та передали правоохоронцям. Причини та обставини трагедії встановить поліція.

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