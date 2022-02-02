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    У Києві із затоки Дніпра дістали труп чоловіка

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    За допомогою спорядження загиблого дістали на берег - У Києві із затоки Дніпра дістали труп чоловіка
    За допомогою спорядження загиблого дістали на берег
    фото: ДСНС

    Причини та обставини трагедії встановить поліція.

    У Києві на Галерній затоці чоловік провалився під кригу та втопився. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Відомо, що 1 лютого рятувальники отримали повідомлення про те, що в Галерній затоці людина провалилась під кригу. Водолази прибули на місце та розпочали пошукові роботи, в результаті яких в проломі виявили тіло чоловіка.

    «1 лютого о 16:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на затоці Галерній, що у Голосіївському районі столиці, людина провалилась під кригу.

    На місце події негайно прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та відразу розпочало пошукові роботи. На відстані 30 м від берега у проломі криги водолази виявили тіло чоловічої статі. Рятувальники за допомогою водолазно-рятувального спорядження дістали тіло громадянина, доправили на берег та передали службі «102»», – зазначається у повідомленні.

    За допомогою спорядження загиблого дістали на берег та передали правоохоронцям. Причини та обставини трагедії встановить поліція.

    До слова, під Києвом на Водохреще чоловік втопився в ополонці.

    Також стало відомо, що 30 січня у Дніпрі двоє підлітків провалилися під лід, один потонув

    Нагадаємо, у Золотоніському районі Черкаської області водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіло рибалки, який провалився на кризі.

    Теги: Київ ДСНС потонули рятувальники поліція чоловік
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    У Києві із затоки Дніпра дістали труп чоловіка