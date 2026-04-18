Стрілянина у Києві: Зеленський назвав кількість загиблих

glavcom.ua
фото: Telegraf

Президент прокоментував трагедію у Києві, де озброєний зловмисник влаштував стрілянину посеред вулиці, вбив людей та захопив заручників

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічний і моторошний злочин, який вчинив уродженець Москви просто посеред вулиці у Києві. Як інформує «Главком», про це глава держави написав у соцмережах.

Зеленський розповів, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів йому про ліквідацію в Києві нападника, який відкрив вогонь по звичайних людях.

«Усі обставини зʼясовуються. Наразі відомо про п’ятьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», – зазначив Зеленський.

За даними президента, станом на зараз 10 людей госпіталізовані з пораненнями й травмами. Чотирьох заручників вдалося врятувати.

«Розраховуємо на оперативне розслідування. Працюють слідчі Національної поліції та СБУ. Доручив міністру внутрішніх справ і голові Національної поліції надати суспільству всю перевірену інформацію в цій справі», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників.

За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. 

