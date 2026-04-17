Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 18-19 квітня

18 квітня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Virsky

Цими вихідними столиця пропонує насичену програму: від масштабної ретроспективи геніального Івана Марчука, що зайняла всі поверхи Музею історії Києва, до легендарного шоу ансамблю Вірського у Палаці «Україна». На киян чекають зіркова вистава за участі Ади Роговцевої та Ахтема Сеітаблаєва, світові хіти у виконанні оркестру НАОНІ та «Сімейна терапія» від кращих стендап-коміків країни.

«Главком» підготував добірку подій на 18-19 квітня, які варто відвідати.

Зміст

Музеї

Виставка артпроєкту «Намистини долі»

Цей проєкт за надзвичайно короткий час об’єднав понад 60 талановитих учасників: художників, колажистів, майстринь, поетів, письменників, виконавців, співаків та музикантів. Особливе місце в проєкті посідає жіноче коло, яке починалося з моделей ElegansGroup і вже стало потужною мистецькою спільнотою.

«Намистини долі» – це мистецька мандрівка крізь красу, жіночність і силу духу. Кожна робота – це намистинка великого символічного намиста, де поєднуються традиції і сучасність, особисті історії та колективний досвід. Виставка відображає багатогранність українського мистецтва, підкреслюючи роль жінки у створенні краси, підтримці культурного простору та волонтерських ініціативах.

Серед кураторів – жінки, які взяли на свої плечі важливу місію.

На виставці представлені експозиції художників: Валерія Франчука, Еллен Оро, Алли Осадчої, Олени Погребняк, Хелен Калм, Іванки Московки, Валентини Папіної

Цікаві роботи майстрів бісеру: Наталі Чередніченко, Тамари Квас, Ірини Д’яченко, Тетяни Гулідової

Авторські колажі: Ксенії Туренко, Наталі Любінецької, Інни Мокрицької.

Ця виставка – культурний простір для обміну ідеями, зустрічі митців і глядачів, місце, де мистецтво стає містком між поколіннями. Кожна намистинка тут – символ нашої сили, краси та відродження.

Коли: до 25 квітня.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.

Виставка Петра Лебединця «Колір»

Виставковий проєкт присвячений абстрактному живопису Петра Лебединця, у якому колір стає основою художнього висловлювання. В експозиції – близько 30 монументальних живописних робіт, що розгортають простір інтенсивного візуального переживання та взаємодії кольорових відношень.

Виставка займає другий поверх музею – простір колишньої галереї Федора Терещенка. Масштабні полотна формують унікальне цілісне середовище, де колір, ритм і композиція визначають структуру сприйняття та створюють напружену внутрішню динаміку.

Творчість Петра Лебединця пов’язана з послідовним дослідженням живопису як системи кольорових відношень. Його звернення до абстракції сформувалося через відмову від академічної моделі на користь самостійного пошуку, у якому колір набуває матеріальної відчутності та внутрішньої енергії.

За свою кар’єру автор провів понад 30 персональних виставок в Україні, а також у Німеччині, Чехії та США. Виставка «Колір. Петро Лебединець» відкриває можливість зосередитися на безпосередньому досвіді сприйняття живопису, де ключову роль відіграють інтенсивність кольору, масштаб і внутрішня цілісність композиції.

Коли: 10 травня 2026 року.

Місце проведення: Національному музеї «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Театри

Вистава «Ім'я»

Нібито нічого несподіваного не віщувала звичайна сімейна вечеря, але саме вона одного разу перевернула з ніг на голову життя близьких людей. Нікому і до тями не прийшло, що банальний, на перший погляд, вибір імені дитині так гостро зачепить усіх членів родини, що вони вивернуть душу назовні і виплеснуть свою нестримну, накопичену напругу, розчарування та сумніви.

Як вирішиться цей несподіваний випадок, який первісно виявився на кшталт безвинного жарту, чому він усіх навчить, з чим допоможе впоратися, аби врегулювати конфлікт, глядач дізнається наприкінці вистави.

Коли: 18 квітня, 16:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Третій зайвий»

Він... Вона... І «третій зайвий». Але чи той наречений, чи та наречена? Том чи Білл? Джулі чи Джуді? Чи є відповідь?

Як можна прокинутися в день власного весілля у ліжку з чудовою незнайомкою? Сюжет розвивається зі швидкістю світла, не відпускаючи на хвилину і змушуючи сміятися крізь сльози. «Третій зайвий» – іскрометна комедія положень! Якщо парубочник пройшов на повну котушку, це зовсім не значить, що наступного дня буде весілля. І в райському саду може статися переполох.

Актори:

Анна Кошмал – актриса театру та кіно

Ксенія Вертинська – актриса театру та кіно

Дарія Петрожицька – заслужена артистка України, актриса театру і кіно

Астрая – заслужена артистка України, співачка

Дмитро Соловйов – актор Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра

Володимир Гладкий – актор театру та кіно

Коли: 18 квітня, 18:00.

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Вистава «Будьте як вдома»

Комедія за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat – це історія про кохання та зіткнення двох світів. «Будьте як вдома» – чудовий спектакль, прикрашений потужною грою неймовірних акторів. Добрі справи здатні змінити світ та життя інших людей. Не вірете? Приходьте на спектакль «Будьте як вдома».

Спектакль присвячений пам’яті актора Паші Лі.

Любов здатна подолати будь-які перепони та забобони. Чудова комедія вкотре доведе цю істину.

Ролі виконують:

Ада Роговцева – народна артистка України, Герой України

Ахтем Сеітаблаєв – заслужений артист АР Крим

Світлана Орліченко – заслужена артистка України

Галина Корнєєва

Ольга Атанасова

Влад Нікітюк

Матвій Скляренко

Адель Атанасова.

Коли: 18-19 квітня, 17:00.

Місце проведення: Freedom Hall (Фрідом Хол), вул. Кирилівська, 134.

Мюзикл «Чикаго»

Легендарний мюзикл Джона Кандера «Чикаго». Для когось це історія про скандали, гріхи, корупцію та славу в поєднанні з пристрастю та коханням. Водночас, це професійний синтез вокалу, хореографії та акторської майстерності.

На вас чекає захоплюючий сюжет, яскраві соло та відомі хіти, що розкриють всю атмосферу Чикаго 20-х років минулого століття.

Відчуйте справжню магію мистецтва і весь цей джаз.

Коли: 18-19 квітня, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Концерти

Virsky. Легендарне шоу у Києві

17-18 квітня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Virsky. Киянам та гостям столиці буде запропоновано особливу програму. До неї увійшли найяскравіші та найвідоміші коронні номери ансамблю, що вже багато років підкорюють серця глядачів в Україні та далеко за її межами. Кожен виступ – це поєднання неймовірної майстерності танцівників, захопливої хореографії, яскравих костюмів і живої енергії української культури.

Коли: 17 квітня о 18:00 та 18 квітня о 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

НАОНІ Orchestra

Зустрічайте Національний академічний оркестр народних інструментів України з програмою «Світові хіти та саундтреки». Неперевершені майстри вкотре продемонструють всі свої можливості. Перлини світової музики у виконанні НАОНІ звучать особливо тонко та душевно. Ви зростали на цій музиці, чулі її у шедеврах світового кіно та на всіх святах.

НАОНІ Orchestra пропонує вам вечір музики, яка є саундтреком нашого життя.

НАОНІ Orchestra – провідний мистецький колектив України, відомий своїм широким арсеналом інструментів та різноманітними музичними програмами.

Коли: 19 апреля, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерт Сергія Підкаури

Відомий український музикант, композитор, поет, один із засновників групи The Вйо Сергій Підкаура виступить із сольним концертом у Києві. Його співпраця з українськими зірками шоу-бізнесу завжди була вкрай плідною. Він написав кілька хітів для Наталі Могилевської та Олександра Пономарьова, а останньому ще й акомпанував на Євробаченні.

Тексти та музика Сергія Підкаури - ліричні, самобутні та непересічні. Колосальний досвід роботи в українському шоу-бізнесі знаходить своє відображення в його композиціях.

Пісні Сергія Підкаури: «Мануна», «Карпати», «Зорі», «Падаю у небо», «На море», Jesus.

Коли: 19 квітня, 19:00.

Місце проведення: Docker-G pub, вул. Ігорівська / Набережно-Хрещатицька, 13/5.

Стендапи

Суботній стендап

Цього вечора виступатимуть вісім талановитих коміків, і кожен із них має лише вісім хвилин, щоб розсмішити глядачів до сліз своїми новими жартами. Це буде вечір свіжих ідей, несподіваних поворотів і вибухових моментів. Не пропустіть шанс стати частиною цього унікального стендап-шоу – вечора коротких, але яскравих виступів, де кожен комік покаже свій максимум.

Богдан Письменко @nehsor_

Фелікс Редька @felix.redka

Джейхун Сафаров @dzheikhun.s

Андрій Бережко @andreyberezhko

Ведучий: Ден Че @den____che.

Коли: 18 квітня, 18:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» – це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок.

«Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен. Тут немає переможців і переможених, бо головна мета – показати, що навіть найсерйозніші конфлікти можна розрядити жартом. Це про любов, непорозуміння і про те, як сміх може стати найкращою формою терапії.

Коміки: Андрій Бережко, Паша Пінчук, Даша Білоцерковець, Наталія Скорик.

Коли: 19 квітня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.