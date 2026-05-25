Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото)
Для багатьох українців банер, що пережив атаку, став ще одним нагадуванням про стійкість Києва та України під час російських обстрілів
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Для багатьох українців це стало символічним образом війни Росії проти України

На Лук'янівці у Києві після російської атаки у ніч на 24 травня неушкодженим залишився банер із зображенням Давида і Голіафа – біблійного символу перемоги слабшого, але сміливого та вірного своїм ідеалам над значно сильнішим ворогом, пише «Главком».

На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото) фото 1
фото: glavcom.ua

У біблійній історії Давид – молодий пастух, який перемагає велетня Голіафа не силою, а сміливістю, вірою та точним ударом. Саме тому цей сюжет упродовж століть став символом боротьби слабшого проти значно сильнішого супротивника.

На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото) фото 2
фото: glavcom.ua

Ця світлина швидко набула символічного значення у соцмережах, адже історія Давида і Голіафа традиційно асоціюється з боротьбою слабшого проти, здавалося б, непереможної сили. 

На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото) фото 3
фото: glavcom.ua

Для багатьох українців банер, що пережив атаку, став ще одним нагадуванням про стійкість Києва та України під час російських обстрілів.

Як повідомлялось, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів.

«Главком» детально розповів про те, чим саме окупанти атакували Київ у ніч проти 24 травня, скільки коштував удар, чому Росія продовжує дорогі атаки та чи може РФ підтримувати такий темп.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет та 600 БпЛА різних типів. Йдеться про одну з наймасштабніших комбінованих атак, у якій Росія застосувала як дорогі високоточні ракети, так і дешевші дрони та імітатори для перевантаження української ППО.

До слова, після атаки Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

Водночас нічний масований удар по Києву у ніч на 24 травня не продемонстрував жодних технологічних чи тактичних новинок, проте розкрив чітку ставку ворога на перевантаження українського неба. У чому особливість останньої атаки ворога, розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов

Читайте також:

Теги: війна росіяни росія обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія масовано вдарила по Дніпропетровщині
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
29 квiтня, 19:51
Внаслідок атаки постраждав одеський заклад освіти
Росія завдала масованого удару по Одесі: є постраждалі, пошкоджені будинки
30 квiтня, 00:37
У Єлабузі розташована територія особливої ​​економічної зони «Алабуга». Там, окрім іншого, виготовляються безпілотники «шахед»
Україна звинуватила YouTube у просуванні центру виробництва «шахедів» в Росії
30 квiтня, 12:41
Іран ухвалить закон, який обмежить судноплавство через Ормузьку протоку
Іран ухвалить закон, який обмежить судноплавство через Ормузьку протоку
3 травня, 00:58
Папа Римський: Місія церкви – проповідувати Євангеліє, проповідувати мир
Папа Римський розкритикував Трампа за перекручування його поглядів на Іран
6 травня, 00:30
Берлін визнав георгіївські стрічки та символ «Z» інструментами агресії
Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди
6 травня, 18:22
У Криму на заправках уже фіксують відсутність окремих видів пального
У Рязані та Криму різко зник бензин після атак на НПЗ
21 травня, 15:51
Андрій Єрмак підозрюється у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом
Суд обрав запобіжний захід Єрмаку: подробиці
14 травня, 09:08
Клумба-вишиванка в Оболонському районі столиці
Квітковий код нації: до Дня вишиванки столичні зеленбудівці створили унікальні клумби
21 травня, 10:49

Новини

Атака на Київ 24 травня: стало відомо про пошкодження історичної будівлі консерваторії
Атака на Київ 24 травня: стало відомо про пошкодження історичної будівлі консерваторії
На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото)
На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото)
Удар по Києву 24 травня пошкодив офіси шести українських та закордонних медіа (фото)
Удар по Києву 24 травня пошкодив офіси шести українських та закордонних медіа (фото)
Тихановська поділилася враженнями після візиту на Чорнобильську АЕС
Тихановська поділилася враженнями після візиту на Чорнобильську АЕС
Атака на Київ 24 травня: названо терміни закінчення робіт на завалах у столиці
Атака на Київ 24 травня: названо терміни закінчення робіт на завалах у столиці
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»
Скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ: підрахунок «Главкома»

Новини

Центробанк Росії оскаржив у суді ЄС використання своїх активів для допомоги Україні
Сьогодні, 15:38
Литва зафіксувала масовий витік даних із держреєстрів
Сьогодні, 15:22
В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua