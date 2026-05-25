На Лук'янівці після атаки РФ вцілів пророчий банер (фото)

Для багатьох українців це стало символічним образом війни Росії проти України

На Лук'янівці у Києві після російської атаки у ніч на 24 травня неушкодженим залишився банер із зображенням Давида і Голіафа – біблійного символу перемоги слабшого, але сміливого та вірного своїм ідеалам над значно сильнішим ворогом, пише «Главком».

У біблійній історії Давид – молодий пастух, який перемагає велетня Голіафа не силою, а сміливістю, вірою та точним ударом. Саме тому цей сюжет упродовж століть став символом боротьби слабшого проти значно сильнішого супротивника.

Ця світлина швидко набула символічного значення у соцмережах, адже історія Давида і Голіафа традиційно асоціюється з боротьбою слабшого проти, здавалося б, непереможної сили.

Для багатьох українців банер, що пережив атаку, став ще одним нагадуванням про стійкість Києва та України під час російських обстрілів.

Як повідомлялось, масована атака на Україну у ніч проти 24 травня стала однією з найдорожчих і наймасштабніших за останній час. Росія застосувала від балістичних і гіперзвукових ракет до сотень ударних дронів та імітаторів, намагаючись одночасно перевантажити українську ППО і завдати максимальних руйнувань. Вартість цього удару вимірюється сотнями мільйонів доларів.

«Главком» детально розповів про те, чим саме окупанти атакували Київ у ніч проти 24 травня, скільки коштував удар, чому Росія продовжує дорогі атаки та чи може РФ підтримувати такий темп.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет та 600 БпЛА різних типів. Йдеться про одну з наймасштабніших комбінованих атак, у якій Росія застосувала як дорогі високоточні ракети, так і дешевші дрони та імітатори для перевантаження української ППО.

До слова, після атаки Україна вимагає термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань співробітництва у сфері безпеки та Постійної ради ОБСЄ.

Водночас нічний масований удар по Києву у ніч на 24 травня не продемонстрував жодних технологічних чи тактичних новинок, проте розкрив чітку ставку ворога на перевантаження українського неба. У чому особливість останньої атаки ворога, розповів фахівець із систем зв’язку та радник міністра оборони Сергій Флеш Бескрестнов