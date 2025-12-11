Головна Київ Новини
Розбійний напад на аптеку у Києві: поліцейські затримали рецидивіста

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Розбійний напад на аптеку у Києві: поліцейські затримали рецидивіста
Зловмисник у масці погрожував фармацевту пістолетом та вимагав віддати гроші з каси
фото: Національна поліція Укрвїни

Слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує до 15 років ув’язнення

Розбійний напад стався в одній зі столичних аптек: чоловік, погрожуючи пістолетом фармацевту, вимагав віддати гроші з каси. Однак, працівниця аптеки не розгубилася, вчасно викликала поліцію і залишила приміщення, що змусило нападника втекти. Зловмисника, який вже мав проблеми із законом, оперативно затримали правоохоронці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції Києва.

Зазначається, що до Дніпровського управління поліції міста надійшло повідомлення про розбійний напад в одній з місцевих аптек. Поліцейські, з'ясували, що до приміщення аптеки зайшов невідомий чоловік у масці. Він погрожував фармацевту пістолетом і вимагав віддати йому гроші.

«Аптекарка не розгубилась і одразу вийшла у іншу кімнату та зателефонувала до поліції. У цей час нападник втік з місця події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує до 15 років ув'язнення
Слідчі повідомили затриманому про підозру, йому загрожує до 15 років ув’язнення
фото: Національна поліція Укрвїни

Повідомляється, що оперативники за допомогою аналітиків кримінального аналізу встановили та затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

Правоохоронці вилучили у нього пістолет та скерували на проведення експертизи.  

Речові докази, вилучені у нападника
Речові докази, вилучені у нападника
фото: Національна поліція Укрвїни

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва, повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На час досудового розслідування підозрюваний перебуватиме під вартою без права внесення застави. 

Раніше повідомлялося, що київська поліція повідомила про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував безлад в Оболонському районі столиці, нападаючи на незнайомців з ножем. 

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
