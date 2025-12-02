Затримано киянина, який кидався на перехожих з ножем і зламав руку потерпілому
Повідомлення про вчинення невідомим хуліганських дій у дворі однієї із багатоповерхівок надійшло з Оболонського району столиці
Київська поліція повідомила про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував безлад в Оболонському районі столиці, нападаючи на незнайомців з ножем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення про вчинення невідомим хуліганських дій у дворі однієї із багатоповерхівок Оболонського району.
Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що порушник з ножем накинувся на водія, який перебував у припаркованому авто, та намагався відчинити двері. Після чого зловмисник пошкодив кузов машини та заважав водієві виїхати з двору.
Надалі правопорушник спровокував конфлікт із подружжям, що проходило повз. Демонструючи ніж, фігурант почав розмахувати лезом та повалив чоловіка на землю, унаслідок чого він отримав перелом передпліччя.
Зловмисника затримали – ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння. Встановлено, що фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. На період досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою.
