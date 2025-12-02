Затримано киянина, який кидався на перехожих з ножем і зламав руку потерпілому

Повідомлення про вчинення невідомим хуліганських дій у дворі однієї із багатоповерхівок надійшло з Оболонського району столиці

Київська поліція повідомила про підозру 40-річному місцевому мешканцю, який у стані алкогольного сп'яніння влаштував безлад в Оболонському районі столиці, нападаючи на незнайомців з ножем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Зазначається, що до поліції Києва надійшло повідомлення про вчинення невідомим хуліганських дій у дворі однієї із багатоповерхівок Оболонського району.

Пошкоджений кузов автівки фото: Національна поліція України

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що порушник з ножем накинувся на водія, який перебував у припаркованому авто, та намагався відчинити двері. Після чого зловмисник пошкодив кузов машини та заважав водієві виїхати з двору.

Надалі правопорушник спровокував конфлікт із подружжям, що проходило повз. Демонструючи ніж, фігурант почав розмахувати лезом та повалив чоловіка на землю, унаслідок чого він отримав перелом передпліччя.

За вчинені дії санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі фото: Національна поліція України

Зловмисника затримали – ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який перебував у стані алкогольного спʼяніння. Встановлено, що фігурант раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. На період досудового розслідування фігурант перебуватиме під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад на магазин на вулиці Михайла Стельмаха. Зловмисник намагався вийти з торговельного залу, не сплативши за товар, однак його зупинила касирка. У відповідь на вимогу оплатити покупки чоловік дістав страйкбольну гранату, висмикнув запобіжну чеку та передав її наляканій жінці. Після цього втік з місця події, кинувши гранату у смітник, де вона здетонувала, спричинивши паніку серед відвідувачів та перехожих.