Рух вулицею Олени Теліги 29 листопада буде частково обмежено (схема)

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту

29 листопада, з 9:00 до 17:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Олени Теліги в Подільському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть поточний ремонт на ділянці вулиці – від Новокостянтинівського шляхопроводу до вул. Кирилівської в напрямку ст. м. «Почайна».

Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

29 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Олени Теліги в Подільському районі столиці (+схема) фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами. Києва.

