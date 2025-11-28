Головна Київ Новини
Рух вулицею Олени Теліги 29 листопада буде частково обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рух вулицею Олени Теліги 29 листопада буде частково обмежено (схема)
Дорожники проводитимуть ремонт на ділянці вулиці – від Новокостянтинівського шляхопроводу до вул. Кирилівської
фото з відкритих джерел

Комунальники перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту

29 листопада, з 9:00 до 17:00, частково обмежуватимуть рух вулицею Олени Теліги в Подільському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть поточний ремонт на ділянці вулиці – від Новокостянтинівського шляхопроводу до вул. Кирилівської в напрямку ст. м. «Почайна».

Роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

29 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Олени Теліги в Подільському районі столиці (+схема)
29 листопада частково обмежуватимуть рух вулицею Олени Теліги в Подільському районі столиці (+схема)
фото: «Київавтодор»

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами. Києва.  

До слова, 11 листопада, на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка розпочався експеримент із новим типом світлофорного сигналу «Грецький хрест». Зазначається, що експеримент реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху та має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту. Це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн.

