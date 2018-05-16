Розгляд апеляції учасниці побиття «кіборга» у Києві відкладено

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Фото: Сергій Мазур, Facebook Підозрювана у нападі на учасника АТО Дмитра Вербича

До апеляційної інстанції не надійшли матеріали справи

Апеляційний суд Києва відклав розгляд скарги на арешт Катерини Лапінської, яка підозрюється у співучасті у побитті учасника АТО на столичному Подолі. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

«Судове засідання перенесено на 29 травня у зв’язку з тим, що до апеляційної інстанції не надійшли матеріали справи», — сказали УНН у прокуратурі.

Як відомо, 2 травня на столичному Подолі було скоєно напад на ветерана АТО Дмитра Вербича.

Чоловіку було завдано удар ножем в нижню частину спини. Потім його забризкали сльозогінним газом та намагались добити молотком.

Поліція розпочала розшук групи нападників.

За фактом нападу на Вербича відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

У неділю, 6 травня, в Харкові співробітники СБУ затримали групу молодих людей у справі щодо нападу на Вербича. За інформацією ЗМІ, один із затриманих мав при собі паспорт громадянина Росії.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик заявила, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу.

7 травня Київською місцевою прокуратурою № 7 жінці було повідомлено про підозру.

Служба безпеки України встановила, що організатором нападу на ветерана АТО є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Київська прокуратура заочно повідомила про підозру 23-річному росіянину.

8 травня Подільський районний суд Києва обрав Лапінській запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня.