Розкрадання 12,6 млн грн на каретах «швидких». Директор «Київмедспецтрансу» опинився під вартою

Як альтернативу суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн грн

Директора КО «Київмедспецтранс» взято під варту. Його підозрюють в розкраданні 12,6 млн грн на закупівлях для карет швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За клопотанням Шевченківської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору КО «Київмедспецтранс», який є підозрюваним в організації схеми заволодіння 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як альтернативу суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн грн. Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в столиці та забезпечення їх запчастинами.

Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

За результатами експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12,6 млн грн.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, раніше повідомлялося, що заступник міністра аграрної політики підозрюється у зловживаннях на закупівлях харчів.