Розкрадання 12,6 млн грн на каретах «швидких». Директор «Київмедспецтрансу» опинився під вартою
Як альтернативу суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн грн
Директора КО «Київмедспецтранс» взято під варту. Його підозрюють в розкраданні 12,6 млн грн на закупівлях для карет швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
За клопотанням Шевченківської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору КО «Київмедспецтранс», який є підозрюваним в організації схеми заволодіння 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.
Як альтернативу суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн грн. Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн грн.
Зазначається, що вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в столиці та забезпечення їх запчастинами.
Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.
За результатами експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12,6 млн грн.
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
До слова, раніше повідомлялося, що заступник міністра аграрної політики підозрюється у зловживаннях на закупівлях харчів.
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