Розмінування на Київщині: де лунатимуть вибухи

24 жовтня заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах Київщини

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій

Жителів Київщини сьогодні, 24 жовтня, можуть чути звуки вибухів у деяких громадах. Причина — планові роботи зі знешкодження вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Київська обл.! Сьогодні, 24 жовтня, заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області».

Розмінування відбуватиметься за таким графіком:

Від 10:30 до 15:00 – у Бучанському районі;

Від 14:00 до 17:00 – у Вишгородському районі

Мешканців закликають зберігати спокій.

Нагадаємо, у столичному регіоні розпочалися чергові відключення світла. У Київській області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 8:38 вимушено розпочалися тимчасові стабілізаційні відключення за розробленим графіком.

Також поліція показала уламки збитих над Київщиною ракет.

Триває 243-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За наявною інформацією, РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей