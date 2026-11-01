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На Київщині зафіксовано погіршення якості повітря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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На Київщині зафіксовано погіршення якості повітря
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

«Хмарна погода з опадами (невеликий дощ) сприяє природному очищенню приземного шару атмосфери від пилу та домішок»

В Іванкові, Білій Церкві, Вишневому, Обухові, Борисполі та Броварах зафіксовано тимчасове погіршення якості повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

«У цих населених пунктах спостерігається помірний рівень дрібнодисперсного пилу, що має тенденцію до зниження», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, в інших населених пунктах Київщини, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

«Хмарна погода з опадами (невеликий дощ) сприяє природному очищенню приземного шару атмосфери від пилу та домішок. Помірний північно-західний вітер забезпечує інтенсивне перемішування повітряних мас та швидке розсіювання шкідливих речовин, завдяки чому загальний індекс якості повітря (AQI) по області перебуває в межах безпечної норми. Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону», – додається у заяві.

Нагадаємо, 1 листопада в Україні хмарно: на північному сході, Київщині, Черкащині та вночі на сході країни дощі, на решті території без істотних опадів.

Теги: Київщина повітря

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