На Волині біля цвинтаря перекинувся бус ТЦК: є постраждалі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Волині біля цвинтаря перекинувся бус ТЦК: є постраждалі
Водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання авто
П’ятеро військових госпіталізовані після ДТП під Луцьком

На Волині внаслідок ДТП травмувалися п’ять військовослужбовців одного із районних ТЦК. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Аварія сталася 24 жовтня о 6:20 біля цвинтаря у селі Забороль під Луцьком.

На Волині біля цвинтаря перекинувся бус ТЦК: є постраждалі фото 1

За попередньою інформацією, водій Renault Trafic не впорався з керуванням та допустив перекидання авто. У всіх п’яти працівників ТЦК медики попередньо зафіксували закриті черепно-мозкові травми, забої та садна. Їх госпіталізували.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області 23-річний вчитель влаштував смертельну ДТП, перебуваючи в нетверезому стані. Внаслідок аварії загинули двоє людей, серед яких дитина, а ще троє підлітків постраждали. 

До слова, троє людей загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин поблизу села Прихідьки Пирятинської тергромади Лубенського району. Інцидент стався 20 жовтня, близько 13:30 години.

Теги: ДТП Луцьк ТЦК

