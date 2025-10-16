Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник вимагали від воїна $2 тис.

Правоохоронці викрили та затримали двох посадовців територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Запорізької області. За даними слідства, вони вимагали хабар від ветерана за постановку на військовий облік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Згідно з розслідуванням, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого терцентру комплектування вимагали від колишнього військовослужбовця $2 тис.

«Ветеран, який нещодавно повернувся додому після служби на Харківському напрямку, звернувся до районного ТЦК для проходження стандартної процедури обліку. Однак, замість належного оформлення документів він зіткнувся з відвертим шантажем. Отримавши його дані, один із фігурантів почав вимагати у військовослужбовця гроші, погрожуючи оголосити його в розшук та повторно відправити на фронт», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, працівник іншого ТЦК запропонував свої послуги посередника, запевнивши, що може вплинути на рішення колег. Зловмисників затримали «на гарячому» в момент передачі хабаря. Після отримання грошей, заступник начальника районного ТЦК намагався втекти на автомобілі, викидаючи купюри з вікна, але був зупинений правоохоронцями.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

До слова, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.

Читайте також:

Теги: ТЦК корупція в Україні Запоріжжя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Створення військової адміністрації для Одеси може означати більше блокпостів біля порту чи виїзду з міста
ТЦК-пости і обмеження доступу до пляжів? Юрист розказав, чого чекати одеситам із запровадженням військової адміністрації
Вчора, 16:13
Понівечений автомобіль після ворожого удару
У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
14 жовтня, 04:57
Окупанти атакували Запоріжжя
Росія вдарила по Запоріжжю: атаковано обʼєкти інфраструктури, є постраждалі, загинула дитина
10 жовтня, 04:17
Наслідки удару по Запоріжжю
Масована атака на Україну: головне за ніч
28 вересня, 06:26
Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації
Львівський ТЦК пояснив, чому мобілізував єдиного сина, що доглядав за прикутим до ліжка батьком
27 вересня, 18:26
Наслідки удару по Запоріжжю
Росія атакувала Запоріжжя: є руйнування, відключення світла
27 вересня, 00:13
Ворожий літак тероризував обласний центр Запорізької області
Сили оборони збили російський Су-34
25 вересня, 07:54
Пожежа у Запоріжжі, яка виникла через російську атаку
Росія вдарила по Запоріжжю: виникли пожежі
23 вересня, 01:16
Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
22 вересня, 05:49

Кримінал

У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Викрадали та катували людей. У Тернополі затримано групу військових
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Вищий антикорупційний суд закрив справу ексміністра інфраструктури Пивоварського
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Справа Фаріон: суд постановив допитати таємного свідка
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
Обвинувачений у справі Фаріон приліг в залі суду (фото)
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру
На Буковині викрито посадовців університетів, які продавали місця в аспірантуру

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua