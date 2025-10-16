У Запоріжжі викрито двох посадовців ТЦК на вимаганні хабаря у ветерана

Заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник вимагали від воїна $2 тис.

Правоохоронці викрили та затримали двох посадовців територіальних центрів комплектування та соцпідтримки Запорізької області. За даними слідства, вони вимагали хабар від ветерана за постановку на військовий облік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Згідно з розслідуванням, заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого терцентру комплектування вимагали від колишнього військовослужбовця $2 тис.

«Ветеран, який нещодавно повернувся додому після служби на Харківському напрямку, звернувся до районного ТЦК для проходження стандартної процедури обліку. Однак, замість належного оформлення документів він зіткнувся з відвертим шантажем. Отримавши його дані, один із фігурантів почав вимагати у військовослужбовця гроші, погрожуючи оголосити його в розшук та повторно відправити на фронт», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, працівник іншого ТЦК запропонував свої послуги посередника, запевнивши, що може вплинути на рішення колег. Зловмисників затримали «на гарячому» в момент передачі хабаря. Після отримання грошей, заступник начальника районного ТЦК намагався втекти на автомобілі, викидаючи купюри з вікна, але був зупинений правоохоронцями.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

До слова, Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція ліквідували 11 нових схем ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у різних регіонах України затримано 23-х осіб.