У Києві стартував сезон фонтанів: адреси та розклад роботи

У столичних парках і скверах почався сезон фонтанів. Цього року в різних районах Києва працюватимуть 27 фонтанів. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, інформує «Главком»

У літній період фонтани знову стануть осередками прохолоди та комфортного відпочинку серед міського простору, створюючи особливу атмосферу в зелених зонах столиці.

Фонтан «Груша» у парку «Позняки», що у Дарницькому районі столиці фото: КМДА

Зокрема, у цьому сезоні районні КП УЗН забезпечать роботу фонтанів на таких локаціях:

Голосіївський район:

сквер на вул. Івана Федорова.

Дарницький район:

парк «Позняки»;

Парк Партизанської слави.

Деснянський район:

сквер Висоцького-Бикова.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

парк «Аврора».

Оболонський район

сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-В («Сад каменів»);

сквер на площі Оболонській, 6.

Подільський район:

сквер ім. Петра Сагайдачного;

сквер Григорія Сковороди;

сквер на Щекавицькій площі;

Куренівський парк.

Печерський район:

сквер на вул. Архітектора Городецького.

Святошинський район:

парк «Совки»

Шевченківський район:

парк імені Тараса Шевченка (3 фонтани);

парк «Володимирська гірка» (2 фонтани);

сквер «Золотоворітський»;

сквер «Мюнхенський»;

сквер ім. Івана Котляревського;

парк «Сирецький»;

сквер «Літературний»;

сквер № 2 на Володимирському проїзді;

сквер «Литовський»;

садиба ШРДА.

Графік роботи водограїв відрізнятиметься залежно від локації: частина починатиме роботу в ранкові години – з 8:00 до 9:00, інші – з 10:00 до 18:00. Завершуватимуть роботу переважно о 21:00–22:00.

Водограй у Парку Партизанської слави фото: КМДА

Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня – залежно від погодних умов.

У Департаменті просять киян і гостей міста дбайливо ставитися до об’єктів благоустрою та дотримуватися правил безпеки біля фонтанів.

