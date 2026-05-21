У Києві стартував сезон фонтанів: адреси та розклад роботи

Ірина Міллер
фото: КМДА
У столичних парках і скверах почався сезон фонтанів. Цього року в різних районах Києва працюватимуть 27 фонтанів. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, інформує «Главком»

У літній період фонтани знову стануть осередками прохолоди та комфортного відпочинку серед міського простору, створюючи особливу атмосферу в зелених зонах столиці.

Фонтан «Груша» у парку «Позняки», що у Дарницькому районі столиці
фото: КМДА

Зокрема, у цьому сезоні районні КП УЗН забезпечать роботу фонтанів на таких локаціях: 

Голосіївський район:

  • сквер на вул. Івана Федорова.

Дарницький район:

  • парк «Позняки»;
  • Парк Партизанської слави.

Деснянський район:

  • сквер Висоцького-Бикова.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • парк «Аврора».

Оболонський район

  • сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-В («Сад каменів»);
  • сквер на площі Оболонській, 6.

Подільський район:

  • сквер ім. Петра Сагайдачного;
  • сквер Григорія Сковороди;
  • сквер на Щекавицькій площі;
  • Куренівський парк.

Печерський район:

  • сквер на вул. Архітектора Городецького.

Святошинський район:

  • парк «Совки»

Шевченківський район:

  • парк імені Тараса Шевченка (3 фонтани);
  • парк «Володимирська гірка» (2 фонтани);
  • сквер «Золотоворітський»;
  • сквер «Мюнхенський»;
  • сквер ім. Івана Котляревського;
  • парк «Сирецький»;
  • сквер «Літературний»;
  • сквер № 2 на Володимирському проїзді;
  • сквер «Литовський»;
  • садиба ШРДА.

Графік роботи водограїв відрізнятиметься залежно від локації: частина починатиме роботу в ранкові години – з 8:00 до 9:00, інші – з 10:00 до 18:00. Завершуватимуть роботу переважно о 21:00–22:00.

фото: КМДА

Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня – залежно від погодних умов.

У Департаменті просять киян і гостей міста дбайливо ставитися до об’єктів благоустрою та дотримуватися правил безпеки біля фонтанів.

Нагадаємо, до Дня вишиванки столиця традиційно вбралася в особливі шати: святкові сорочки одягли не лише містяни, а й київські парки та сквери. Столицю прикрасили яскраві квіткові композиції у формі традиційних українських орнаментів. Кожна така клумба – це не просто елемент благоустрою, а справжній квітковий код, де у візерунках закладено історію та традиції нашого народу.

