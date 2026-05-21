У Києві стартував сезон фонтанів: адреси та розклад роботи
Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня – залежно від погодних умов
У столичних парках і скверах почався сезон фонтанів. Цього року в різних районах Києва працюватимуть 27 фонтанів. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату, інформує «Главком»
У літній період фонтани знову стануть осередками прохолоди та комфортного відпочинку серед міського простору, створюючи особливу атмосферу в зелених зонах столиці.
Зокрема, у цьому сезоні районні КП УЗН забезпечать роботу фонтанів на таких локаціях:
Голосіївський район:
- сквер на вул. Івана Федорова.
Дарницький район:
- парк «Позняки»;
- Парк Партизанської слави.
Деснянський район:
- сквер Висоцького-Бикова.
Дніпровський район:
- парк «Перемога»;
- парк «Аврора».
Оболонський район
- сквер на просп. Володимира Івасюка, 2-В («Сад каменів»);
- сквер на площі Оболонській, 6.
Подільський район:
- сквер ім. Петра Сагайдачного;
- сквер Григорія Сковороди;
- сквер на Щекавицькій площі;
- Куренівський парк.
Печерський район:
- сквер на вул. Архітектора Городецького.
Святошинський район:
- парк «Совки»
Шевченківський район:
- парк імені Тараса Шевченка (3 фонтани);
- парк «Володимирська гірка» (2 фонтани);
- сквер «Золотоворітський»;
- сквер «Мюнхенський»;
- сквер ім. Івана Котляревського;
- парк «Сирецький»;
- сквер «Літературний»;
- сквер № 2 на Володимирському проїзді;
- сквер «Литовський»;
- садиба ШРДА.
Графік роботи водограїв відрізнятиметься залежно від локації: частина починатиме роботу в ранкові години – з 8:00 до 9:00, інші – з 10:00 до 18:00. Завершуватимуть роботу переважно о 21:00–22:00.
У Департаменті просять киян і гостей міста дбайливо ставитися до об’єктів благоустрою та дотримуватися правил безпеки біля фонтанів.
