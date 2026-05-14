Озеро «Жандарка» планується перетворити на сучасну зону відпочинку: деталі

У Дарницькому районі столиці розпочинається робота над відновленням озера Жандарка, яке планують очистити від забруднень та облаштувати для відпочинку мешканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську раду.

Під час виїзної наради за участю представників КП «Плесо», депутатів Київради та місцевої громади було визначено, що першочерговим завданням є ліквідація джерела витоку нечистот у водойму.

Фахівці комунального підприємства вже опрацювали це питання та готуються до усунення забруднення, що є критично важливим для збереження екосистеми озера.

Окрім безпосередньої очистки води, проєкт передбачає благоустрій прилеглої території, щоб перетворити її на охайну та зручну зону для прогулянок і дозвілля.

За словами учасників наради, саме поєднання технічного відновлення водойми та створення комфортного простору навколо неї є головним пріоритетом подальших робіт.

Нагадаємо, у передмісті Харкова повністю пересохло друге Караванське озеро. Відео з осушеною водоймою на своїй сторінці в соціальних мережах опублікував депутат Дергачівської міської ради Олексій Степаненко. Друге Караванське озеро, розташоване в Малоданилівській громаді, яке було популярним місцем відпочинку, зникло. На відео, опублікованому депутатом, видно, що на місці колишньої водойми залишилися лише тріщини в сухій землі.