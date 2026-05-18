У Києві 19-24 травня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Цього тижня, з 19 до 24 травня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА..
Зокрема, 19 травня (вівторок) ярмарки триватимуть у:
- Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
20 травня (середа) в:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
21 травня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
- Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
- Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
- Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
22 травня (п’ятниця) в:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
- Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
- Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил та вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (в межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
- Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
23 травня (субота) в:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.
24 травня (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.
Нагадаємо, незважаючи на доволі прохолодну весну, на прилавках столичних ринків уже з'явилася молода картопля. Хоча сезон місцевого врожаю з відкритого ґрунту ще попереду, любителі ранніх овочів вже мають великий вибір як вітчизняної продукції з південних регіонів, так і імпорту з тепліших країн. Ціни на перші овочі традиційно «кусаються», проте вони суттєво різняться залежно від місця продажу та походження товару.
