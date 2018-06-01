Розслідування ДТП, в якій поліцейські збили дитину, доручено СБУ

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Місце ДТП на проспекті Григоренка

Процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою Києва

Прокуратурою Києва організовано досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка мала місце 31 травня за участю службового автомобіля Національної поліції на проспекті Григоренка і внаслідок якої постраждала 13-річна дитина. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Розслідування доручено Головному управлінню СБУ у Києві та Київській області, процесуальне керівництво забезпечується прокуратурою міста.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні – ч. 1 ст. 286 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії – скеровано доручення до МВС щодо проведення службового розслідування за фактом вказаної події, підготовлені клопотання про призначення та проведення ряду експертиз, за результатами яких буде прийнято процесуальне рішення щодо подальшого руху кримінального провадження.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 31 травня ЗМІ повідомляли, що у Києві на нерегульованому пішохідному переході передове авто із супроводу президента Петра Порошенка збило 13-річного велосипедиста на переході.

Натомість у прес-службі Адміністрації президента заперечили інформацію про те, що машина, яка збила велосипедиста, є частиною кортежу Порошенка.

Згодом у поліції визнали, що 13-річного велосипедиста у Києві збило авто, яке було на спецзавданні. Якому саме, не уточнили.

Водій поліцейського автомобіля, який збив у Києві дитину, заявив, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували.