На Буковині розікрали 1,3 млн грн для ліквідації масштабної повені

Гроші були призначені для проведення ремонту доріг

Гроші були призначені для проведення ремонту доріг

До оборудки причетні підрядник, який виконував роботи, а також посадовець, який здійснював технічний нагляд

Служба безпеки України викрила схему розкрадання посадовцями Чернівецької області 1,3 млн гривень державних коштів, які призначені для ліквідації наслідків масштабної повені. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, до оборудки причетні підрядник, який виконував роботи, а також посадовець, який здійснював технічний нагляд.

Угода на проведення капітального ремонту пошкодженої дороги була підписана посадовцями однієї із сільських рад Чернівецької області. За договором вартість робіт становила понад 5,5 млн гривень.

При цьому роботи не були виконані у повному обсязі, що дозволило привласнити 1,3 млн гривень держкоштів.

Наразі одному з учасників схеми оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство, у ході якого встановлюються всі причетні до оборудки особи.

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