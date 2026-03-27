Жителі Борисполя розкритикували дорожні роботи поблизу центральної лікарні (фото)

У мережі з'явилися фото свіжого ямкового ремонту дорожнього покриття у Борисполі, які викликали хвилю обурення серед місцевих мешканців. На світлинах видно, що роботи виконано вкрай неохайно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на спільноту «Бориспіль. Стратегічний план розвитку».

У дописі Тетяни Баженової йдеться про важливу ділянку – головне перехрестя на шляху до центральної лікарні, а також дорослої та дитячої поліклінік. Зазначається, що цим маршрутом щодня пересуваються люди на кріслах колісних, мами з візочками, літні люди та ветерани на протезах чи з милицями.

Перед пішохідним переходом облаштовано острівець із тактильною плиткою, тоді як навколо нього асфальтне покриття повністю розкришилося і потребує капітального ремонту

«Це не ремонт. Це неповага до людей і повна відсутність доступності, за яку в нашому місті багато років відповідає Гопанчук, а Байчас, Лещенко і компанія ігнорують потреби громади, не зважаючи на численні скарги. Щойно виконаний ремонт – це відвертий плювок всім цим людям», – йдеться у дописі спільноти.

Жителі Борисполя обурені якістю такого ремонту

Авторка публікації наголошує на кричущих недоліках: відсутності нормального пониження бордюрів, купах покинутого сміття та тактильній плитці, яка веде в перешкоду.

Ямковий ремонт виконано як у пішохідній зоні, так і на проїжджій частині

Подекуди на пішохідній частині залишилися купи сміття після ремонту. Чи його забули, чи не встигли вивезти – не уточнюється

Під публікацією розгорнулося гостре обговорення. Мешканці міста солідарні в оцінці якості робіт, називаючи цьогорічні ремонти справжнім «антирекордом».

Катерина Сич: «Підтримую кожне слово. Так похабно виконати роботи по облаштуванню маршруту безбар'єрності ще треба постаратись! «С*али-мазали-ліпили» – ось це реальне ставлення до всіх мешканців».

Світлана Гавриленко: «Цього року побито антирекорд по ремонту доріг у Борисполі. Такого вандалізму ще не було. Жодної ділянки не зробили якісно. Все через ср@ку».

Ирина Федорова: «Але ж хтось має приймати роботи, надавати Акт прийому. Де ці відповідальні особи у нашому місті?».

Артем Карпов: «Ви мене випередили. Буквально сьогодні йшов і думав сфотографувати та викласти в мережу це неподобство».

Світлана Філоненко: «Яка ганьба!!!!».

Громада Борисполя закликає відповідальних посадовців особисто спробувати подолати цей маршрут на милицях або з дитячим візочком, аби на власні очі побачити результати своєї діяльності.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років. Уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.