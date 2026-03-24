На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений на ділянці від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку вулиці Зодчих
фото6 патрульна поліція києва

На місці події працюють патрульна поліція та медики швидкої допомоги

У вівторок вранці, 24 березня, на Кільцевій дорозі в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, яка спричинила значні затори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення пошкоджено щонайменше два автомобілі. На місці події вже працюють екіпажі патрульної поліції та медики швидкої допомоги. Інформація про стан постраждалих наразі уточнюється.

Патрульна поліція повідомляє, що через аварію рух транспорту суттєво ускладнений на ділянці від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку вулиці Зодчих.

Правоохоронці закликають водіїв враховувати цю інформацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду, щоб уникнути тривалого перебування у заторах. 

Нагадаємо, зранку 24 березня 2026 року на Берестейському проспекті в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю щонайменше двох автомобілів. Аварія зафіксована на відрізку дороги між станціями метро «Шулявська» та «Берестейська».

Також 22 березня у Святошинському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій серйозні травми отримав юний керманич двоколісного транспорту. 26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням. У результаті маневру він здійснив наїзд на 18-річного водія електроскутера, Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах. Унаслідок автопригоди водій двоколісного транспортного засобу із переломами обох ніг був госпіталізований до медичного закладу.

Теги: ДТП Київ дороги аварія поліція

На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
