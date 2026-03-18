Ірина Міллер
П’яний киянин напав на медиків, які прибули на виклик рятувати його життя
фото: Національна поліція України/Facebook

У Шевченківському районі столиці перед судом постане 29-річний киянин, який виявив агресію до медиків. Чоловік напав на бригаду швидкої допомоги, яка приїхала рятувати його ж життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Подія трапилася наприкінці лютого на провулку Татарському. Місцева мешканка помітила біля під’їзду чоловіка, який нерухомо лежав на землі. Жінка не залишилася байдужою і викликала екстрену медичну допомогу.

Як з’ясувалося згодом, «пацієнт» перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Побачивши лікарів, він замість вдячності почав вигукувати нецензурну лайку. Коли жінка-парамедик наблизилась, він схопив її за ногу, вдарив кулаком у стегно й живіт та втік.

Поліції знадобилося менше ніж пів години, щоб розшукати нападника. Дільничні офіцери затримали 29-річного місцевого мешканця та доставили його до відділку
Дільничні офіцери менш ніж за пів години розшукали фігуранта та доставили його до відділку поліції. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції повідомили правопорушнику про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що у Києві під час виклику було скоєно напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Постраждали дві жінки-медики: 24-річна фельдшер і 63-річна медична сестра. Пацієнт з підозрою на алкогольне сп’яніння у стані агресії побив їх – силою виштовхав фельдшера з машини, штовхнув медсестру. В результаті перша отримала закритий перелом лівої гомілки зі зміщенням, друга – закриту травму лівого колінного суглобу. Обидві госпіталізовані до травматологічного відділення.

