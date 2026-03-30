Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Тендери під «своїх» із розтратою 550 тис. грн: перед судом постане столична освітянка
Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, діяла у змові з підприємцем
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії представниці управління освіти кваліфіковано як розтрату майна та службову недбалість

Дніпровська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівниці управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації та підприємця-постачальника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру. Фігурантів звинувачують у розтраті бюджетних коштів на загальну суму понад 550 тис. грн.

Слідство встановило, що посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, діяла у змові з підприємцем. Вона прописала умови тендеру під конкретного переможця, який згодом за підробленими документами виграв конкурс на постачання фарби для закладів освіти району. Внаслідок цієї махінації вартість товару була завищена на 377 тис. грн.

Крім того, під час іншої закупівлі посадовиця проігнорувала аналіз ринкових цін на канцелярські товари. Через таку службову недбалість управління освіти переплатило за канцелярію ще майже 180 тис. грн. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Підозру вручено підприємцю, який постачав товари освітянам
Підозру вручено підприємцю, який постачав товари освітянам
фото: Київська міська прокуратура

Дії представниці управління освіти кваліфіковано як розтрату майна та службову недбалість, а постачальнику інкримінують привласнення коштів та службове підроблення.

Нагадаємо, поліція Києва викрила посадовця комунального підприємства у зловживанні службовим становищем під час тендерних закупівель. За версією слідства, заступник начальника КП ШЕУ Деснянського району закупив дорожнє огородження за цінами, що суттєво перевищують ринкові.

