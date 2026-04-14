Битва за «Протасів Яр». Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: Офіс генпрокурора

Урочище Протасів Яр є унікальним природним осередком серед щільної міської забудови Києва

Північний апеляційний господарський суд відхилив скаргу товариства, яке намагалося виключити дві земельні ділянки зі складу ландшафтного заказника «Протасів Яр» у Києві, залишивши чинним рішення суду першої інстанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Деталі справи про «Протасів Яр» 

Позивач стверджував, що є їх законним користувачем і не надавав згоди на включення цих земель до природоохоронної території. Однак суд визнав такі доводи безпідставними. У суді апеляційної інстанції товариство також наполягало, що природно-заповідний статус цих ділянок унеможливлює реалізацію на цій території масштабного будівельного проєкту.

«Спеціалізована екологічна прокуратура заперечила проти доводів апеляційної скарги та наголосила на відсутності у товариства будь-яких прав на спірні земельні ділянки, зокрема і права на їх багатоповерхову забудову. Прокурори також підкреслили, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприйнятним, оскільки може завдати природному комплексу безповоротної шкоди», – йдеться у повідомленні.

Суд погодився з позицією прокуратури та залишив спірні земельні ділянки у складі ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Що відомо про «Протасів Яр» 

Урочище Протасів Яр є унікальним природним осередком серед щільної міської забудови Києва. Завдяки зусиллям громадськості тут вдалося зберегти первинний ландшафт і рослинність. Ще з 1966 року ця територія мала статус зеленої зони, відведеної для облаштування парку культури та відпочинку.

Окрім природоохоронної та ландшафтної цінності, місцевість має і важливе історико-культурне значення, оскільки тут розташовані недосліджені археологічні пам’ятки. У 2022 році Київрада оголосила урочище ландшафтним заказником місцевого значення, щоб зберегти цей природний комплекс. Таке рішення також відповідає міжнародним зобов’язанням України у сфері охорони ландшафтів.

Нагадаємо, 23  листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного.

Читайте також:

Читайте також

Поштова площа. 2014 рік
Поштова площа. Аварія, на яку чекають
8 квiтня, 11:20
Аварія сталася безпосередньо на перехресті вулиць Здолбунівської та Сортувальної
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
4 квiтня, 14:12
Власниця лабрадора пояснила копам, що її пес не слухався і з метою «виховання» вона декілька разів вдарила його повідцем
Поліція покарала жінку, яка «виховувала» повідцем собаку на Оболоні
31 березня, 12:09
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
29 березня, 08:59
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності
Низка столичних автобусів курсуватиме зі змінами 28-29 березня: перелік маршрутів
27 березня, 20:16
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
24 березня, 01:32
Ведучий повідомив, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав
Ведучий Джеджула разом із донькою потрапив у ДТП (відео)
19 березня, 17:10
Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України про неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки
Чоловік втратив зір після операції на носі: у Києві оголошено підозру лікарю приватної клініки
19 березня, 13:47
Шон Пенн (праворуч) неодноразово відвідував Україну з початку великої війни
Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
16 березня, 17:28

Битва за «Протасів Яр». Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника
Перевезення саджанців у метро: за які рослини доведеться доплатити
Пожежа на Білоцерківщині: у вогні загинув 62-річний власник будинку
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
Теракт у Броварах: затримано двох агентів РФ, причетних до вибуху
Серійні крадіжки сигарет з кіосків у Києві: перед судом постануть двоє іноземців
Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
