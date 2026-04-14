Битва за «Протасів Яр». Суд підтвердив законність створення ландшафтного заказника

Північний апеляційний господарський суд відхилив скаргу товариства, яке намагалося виключити дві земельні ділянки зі складу ландшафтного заказника «Протасів Яр» у Києві, залишивши чинним рішення суду першої інстанції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Деталі справи про «Протасів Яр»

Позивач стверджував, що є їх законним користувачем і не надавав згоди на включення цих земель до природоохоронної території. Однак суд визнав такі доводи безпідставними. У суді апеляційної інстанції товариство також наполягало, що природно-заповідний статус цих ділянок унеможливлює реалізацію на цій території масштабного будівельного проєкту.

«Спеціалізована екологічна прокуратура заперечила проти доводів апеляційної скарги та наголосила на відсутності у товариства будь-яких прав на спірні земельні ділянки, зокрема і права на їх багатоповерхову забудову. Прокурори також підкреслили, що будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприйнятним, оскільки може завдати природному комплексу безповоротної шкоди», – йдеться у повідомленні.

Суд погодився з позицією прокуратури та залишив спірні земельні ділянки у складі ландшафтного заказника «Протасів Яр».

Що відомо про «Протасів Яр»

Урочище Протасів Яр є унікальним природним осередком серед щільної міської забудови Києва. Завдяки зусиллям громадськості тут вдалося зберегти первинний ландшафт і рослинність. Ще з 1966 року ця територія мала статус зеленої зони, відведеної для облаштування парку культури та відпочинку.

Окрім природоохоронної та ландшафтної цінності, місцевість має і важливе історико-культурне значення, оскільки тут розташовані недосліджені археологічні пам’ятки. У 2022 році Київрада оголосила урочище ландшафтним заказником місцевого значення, щоб зберегти цей природний комплекс. Таке рішення також відповідає міжнародним зобов’язанням України у сфері охорони ландшафтів.

Нагадаємо, 23 листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного.