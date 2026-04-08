Сім років тюрми за смерть пішохода на Оболоні: суд виніс вирок водію під дією наркотиків

Київська міська прокуратура домоглася реального терміну покарання для 37-річного киянина, з вини якого загинув літній чоловік. Суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані наркотичного сп’яніння, що призвело до смертельних наслідків. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами, винуватця трагедії засуджено до семи років позбавлення волі з аналогічним терміном позбавлення права керувати транспортними засобами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Повідомляється, що смертельна подія сталася у вересні 2025 року на вулиці Богатирській, що в Оболонському районі столиці. Водій вантажного фургона марки Hyundai скоїв наїзд на 84-річного пенсіонера, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Літній чоловік встиг подолати дві смуги руху, проте на третій потрапив під колеса автівки. Потерпілого терміново госпіталізували, проте від отриманих травм він помер у медичному закладі.

Смертельна ДТП сталася зранку у вересні 2025 року на вул. Богатирській фото: Київська міська прокуратура

Експертиза встановила, що в момент аварії водій перебував під дією амфетаміну та канабіноїдів. Слідство довело, що саме вживання наркотичних речовин за кермом стало причиною того, що водій не зреагував на пішохода вчасно. Прокурори Київської міської прокуратури повністю підтримали обвинувачення, наполягаючи на суворому покаранні через обтяжуючі обставини справи. Суд погодився з доводами обвинувачення, визнавши киянина винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини.

