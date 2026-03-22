У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Густий чорний дим видно з різних районів лівого берега столиці
Величезний стовп чорного диму видно з усіх районів столиці

У неділю, 22 березня, в Києві зафіксували масштабну пожежу на Троєщині. За попередньою інформацією, загоряння сталося біля торгового центру «Милославський» на території складу.

Також очевидці стверджують, що вогонь перекинувся на поле. Про це повідомляє «Главком».

У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 1

Густий чорний дим видно з різних районів лівого берега столиці.

Як проінформували рятувальники столиці, наразі залучено підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області.

У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 2

За даними Киїівської міської державної адміністрації, у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею в Київській області. До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 3

За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м². До ліквідації залучені рятувальники Києва та області. Також чергують медики.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва під час пожежі на Врубелівському узвозі постраждала людина: вогонь повністю знищив автомобіль та пошкодив гараж.

Також 11 березня у Дарницькому районі столиці сталася пожежа в підземному паркінгу однієї з багатоповерхівок у ЖК «Зарічний».  Повідомлення про займання на вулиці Осокорській надійшло до рятувальної служби о 06:33. На місце події негайно прибули вогнеборці, які встановили, що джерелом пожежі став один із легкових автомобілів.

Раніше у Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 41-річного киянина, який через особистий конфлікт підпалив автомобіль знайомої. Подія сталася на вулиці Новаторів, звідки до чергової частини надійшло повідомлення про масштабну пожежу. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції, екіпаж патрульних поліцейських та працівники ДСНС.

У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
