У Києві спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Величезний стовп чорного диму видно з усіх районів столиці

У неділю, 22 березня, в Києві зафіксували масштабну пожежу на Троєщині. За попередньою інформацією, загоряння сталося біля торгового центру «Милославський» на території складу.

Також очевидці стверджують, що вогонь перекинувся на поле. Про це повідомляє «Главком».

Густий чорний дим видно з різних районів лівого берега столиці.

March 22, 2026

Як проінформували рятувальники столиці, наразі залучено підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі у складській будівлі на території Київської області.

За даними Киїівської міської державної адміністрації, у Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах можливе задимлення у зв'язку з пожежею в Київській області. До поліпшення ситуації зі станом повітря влада рекомендує мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

За попередньою інформацією, пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею 3000 м². До ліквідації залучені рятувальники Києва та області. Також чергують медики.

