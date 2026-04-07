Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт

Поетапне перекриття смуг руху заплановане на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району

Від завтра, 8 квітня, на одній із найзавантаженіших трас України розпочнуться ремонтні роботи, що суттєво вплинуть на швидкість руху транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Поетапне перекриття смуг руху заплановане на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району (ділянка км 51+700 – км 52+700). Обмеження стосуватимуться обох напрямків: як у бік Києва, так і в бік Житомира.

За попередніми даними, ремонтні роботи та відповідні обмеження триватимуть майже чотири місяці – до початку серпня 2026 року.

Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом шляхопроводу на розв'язці з дорогою Т-10-19 (Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів). Роботи проводитимуться згідно із затвердженими схемами організації дорожнього руху.

Зауважимо, що траса М-06 є ключовою транспортною артерією, що з'єднує столицю із західними регіонами.

У Службі відновлення закликають учасників дорожнього руху планувати маршрути заздалегідь, враховуючи можливі затори на цій ділянці, суворо дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та бути особливо уважними та знижувати швидкість у зоні проведення робіт.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років. Уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.