Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт
Траса М-06 є ключовою транспортною артерією, що з'єднує столицю із західними регіонами
Поетапне перекриття смуг руху заплановане на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району

Від завтра, 8 квітня, на одній із найзавантаженіших трас України розпочнуться ремонтні роботи, що суттєво вплинуть на швидкість руху транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.  

Поетапне перекриття смуг руху заплановане на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп у межах села Калинівка Бучанського району (ділянка км 51+700 – км 52+700). Обмеження стосуватимуться обох напрямків: як у бік Києва, так і в бік Житомира. 

За попередніми даними, ремонтні роботи та відповідні обмеження триватимуть майже чотири місяці – до початку серпня 2026 року.

Тимчасові незручності пов’язані з ремонтом шляхопроводу на розв'язці з дорогою Т-10-19 (Феневичі – Бородянка – Макарів – Бишів). Роботи проводитимуться згідно із затвердженими схемами організації дорожнього руху.

Зауважимо, що траса М-06 є ключовою транспортною артерією, що з'єднує столицю із західними регіонами.

У Службі відновлення закликають учасників дорожнього руху планувати маршрути заздалегідь, враховуючи можливі затори на цій ділянці, суворо дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та бути особливо уважними та знижувати швидкість у зоні проведення робіт.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років. Уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.

Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Негода в Києві. Укргідрометцентр попередив про небезпеку
Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт
Обмеження руху на трасі Київ-Чоп: на якій ділянці та як довго триватиме ремонт
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира біля ринку «Троєщина» за 6 тис. грн
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира біля ринку «Троєщина» за 6 тис. грн
Сапери ДСНС знешкодили уламки російської ракети на Київщині (фото)
Сапери ДСНС знешкодили уламки російської ракети на Київщині (фото)
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)
До Чорнобиля вперше за 20 років повернулися білі лелеки (фото)
ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6 майже знищені. Начальник Троєщини розповів про стан інфраструктури
ТЕЦ-4 та ТЕЦ-6 майже знищені. Начальник Троєщини розповів про стан інфраструктури

