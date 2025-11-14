Муніципальна охорона на місці влучання у Смрецькому парку

Уламки російського дрона розкидані в зоні дитячих гральних майданчиків

Унаслідок чергової масованої нічної атаки російських дронів на столицю 14 листопада вкотре постраждала цивільна інфраструктура. Цього разу ціллю окупантів став Сирецький парк, де розташована дитяча залізниця. Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався цієї ночі. Територія дитячої залізниці зазнала пошкоджень від уламків одного з ворожих безпілотних літальних апаратів.

Уламки російського дрона розкидані в зоні, де розташовані дитячі гральні майданчики.

Уламки російського дрона розкидані в зоні дитячих гральних майданчиків фото: glavcom.ua

Дрон впав на території Сирецького парку фото: glavcom.ua

Уламки дрона на території Сирецького парку фото: glavcom.ua

Уламки дрона можна побачити навіть на деревах фото: glavcom.ua

Уламок російського дрона у Сирецькому парку фото: glavcom.ua

Станом на 13:00 уламки, які свідчать про влучання або падіння БПЛА, залишаються незібраними. Працівники парку та представники Муніципальної охорони перебувають на місці та забезпечують охорону периметру. Вони очікують на прибуття слідчої групи для належної фіксації воєнного злочину та безпечного вилучення всіх небезпечних решток.

Уламки дрона на території Сирецького парку фото: glavcom.ua

Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці фото: glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.