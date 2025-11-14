Російські дрони атакували дитячу залізницю у столиці (фото)
Уламки російського дрона розкидані в зоні дитячих гральних майданчиків
Унаслідок чергової масованої нічної атаки російських дронів на столицю 14 листопада вкотре постраждала цивільна інфраструктура. Цього разу ціллю окупантів став Сирецький парк, де розташована дитяча залізниця. Про це повідомляє «Главком».
Інцидент стався цієї ночі. Територія дитячої залізниці зазнала пошкоджень від уламків одного з ворожих безпілотних літальних апаратів.
Уламки російського дрона розкидані в зоні, де розташовані дитячі гральні майданчики.
Станом на 13:00 уламки, які свідчать про влучання або падіння БПЛА, залишаються незібраними. Працівники парку та представники Муніципальної охорони перебувають на місці та забезпечують охорону периметру. Вони очікують на прибуття слідчої групи для належної фіксації воєнного злочину та безпечного вилучення всіх небезпечних решток.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.
У Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах розгорнули штаби для допомоги постраждалим від ворожої атаки 14 листопада.
