Киянин через ревнощі спалив автомобіль суперника (фото)
Палій дістав опіки рук та обличчя
Прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва чоловіку повідомлено про підозру у підпалі позашляховика викладача військового навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Слідство встановило, що ввечері, біля будинку колишньої дружини підозрюваний підпалив автомобіль її співмешканця. Машина згоріла, а сам палій дістав опіки рук та обличчя.
Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.
Також у Києві затримано раніше судимого чоловіка, який ледь не вбив через ревнощі співмешканця своєї дружини, з якою тривалий час не проживав, завдавши йому численних ножових поранень. Після скоєного нападник переховувався на горищі. Інцидент стався наприкінці жовтня у під’їзді будинку на вулиці Деревлянській у Шевченківському районі столиці. Правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік приїхав до місця проживання своєї дружини, із якою вони вже тривалий час не мешкали разом, офіційно перебуваючи у шлюбі. На сходовому майданчику між подружжям виникла суперечка, у яку втрутився співмешканець жінки.
