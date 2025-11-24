Киянин через ревнощі спалив автомобіль суперника (фото)

Палій дістав опіки рук та обличчя

Прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва чоловіку повідомлено про підозру у підпалі позашляховика викладача військового навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Знищений вогнем транспортний засіб належав киянину – завідувачу кафедри одного зі столичних вишів фото: поліція Києва

Слідство встановило, що ввечері, біля будинку колишньої дружини підозрюваний підпалив автомобіль її співмешканця. Машина згоріла, а сам палій дістав опіки рук та обличчя.

Палію загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років фото: Київська міська прокуратура

Чоловік дістав опіки рук та обличчя фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.



Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

