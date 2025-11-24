Головна Київ Новини
Киянин через ревнощі спалив автомобіль суперника (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Підозрюваний підпалив автомобіль співмешканця колишньої дружини, машина згоріла вщент
фото: Київська міська прокуратурв/Facebook

Палій дістав опіки рук та обличчя

Прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва чоловіку повідомлено про підозру у підпалі позашляховика викладача військового навчального закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

фото: поліція Києва

Слідство встановило, що ввечері, біля будинку колишньої дружини підозрюваний підпалив автомобіль її співмешканця. Машина згоріла, а сам палій дістав опіки рук та обличчя.

фото: Київська міська прокуратура
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме як умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років. 

Також у Києві затримано раніше судимого чоловіка, який ледь не вбив через ревнощі співмешканця своєї дружини, з якою тривалий час не проживав, завдавши йому численних ножових поранень. Після скоєного нападник переховувався на горищі. Інцидент стався наприкінці жовтня у під’їзді будинку на вулиці Деревлянській у Шевченківському районі столиці. Правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік приїхав до місця проживання своєї дружини, із якою вони вже тривалий час не мешкали разом, офіційно перебуваючи у шлюбі. На сходовому майданчику між подружжям виникла суперечка, у яку втрутився співмешканець жінки.

Раніше повідомлялося, що на початку вересня у Шевченківському районі Києва правоохоронці виявили тіла 38-річної жінки та її 14-річної доньки з ознаками удушення. Трагедія сталася ввечері 10 вересня, а основним підозрюваним є співмешканець жінки.

