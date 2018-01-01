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    Рятувальники витягли зі снігового замету автобус із двома десятками туристів

    Інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище на Київщині
    У неділю, 25 лютого, у Київській області рятувальники витягли зі снігового замету автобус Volvo з іноземними туристами. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Зазначається, що інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище. «Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу
    • Вчора, 22:55
    • Розсилка
    Фото: ДСНС

    Інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище на Київщині

    У неділю, 25 лютого, у Київській області рятувальники витягли зі снігового замету автобус Volvo з іноземними туристами.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зазначається, що інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище.

    «Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу частину дороги, де він самостійно продовжив рух», - йдеться в повідомленні.

    В автобусі було 19 осіб, ніхто не постраждав.

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    Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильне похолодання у найближчі декілька діб.

    Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.

    Також мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.
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    ДСНС дороги туризм Київщина рятувальники
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