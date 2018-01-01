Рятувальники витягли зі снігового замету автобус із двома десятками туристів

Інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище на Київщині

У неділю, 25 лютого, у Київській області рятувальники витягли зі снігового замету автобус Volvo з іноземними туристами. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Зазначається, що інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище. «Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу



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Фото: ДСНС

Інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище на Київщині

У неділю, 25 лютого, у Київській області рятувальники витягли зі снігового замету автобус Volvo з іноземними туристами.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище.

«Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу частину дороги, де він самостійно продовжив рух», - йдеться в повідомленні.

В автобусі було 19 осіб, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильне похолодання у найближчі декілька діб.

Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.