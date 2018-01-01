Рятувальники витягли зі снігового замету автобус із двома десятками туристів
- Вчора, 22:55
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Фото: ДСНС
Інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище на Київщині
У неділю, 25 лютого, у Київській області рятувальники витягли зі снігового замету автобус Volvo з іноземними туристами.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що інцидент стався на дорозі Тетіїв-Бурківці-Погребище.
«Рятувальники за допомогою автоцистерни та буксирувального троса транспортували автобус на проїжджу частину дороги, де він самостійно продовжив рух», - йдеться в повідомленні.
В автобусі було 19 осіб, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про сильне похолодання у найближчі декілька діб.
Нагадаємо, у суботу в Івано-Франківській області через снігопад обмежили рух для великогабаритного транспорту.Також мешканці міста Бурштина Івано-франківської області повідомляли, що в місті випав сірий сніг.