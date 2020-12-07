Рятувальники запобігли вибуху в будинку на Київщині (фото)

Пожежа знищила дві господарчі будівлі домогосподарства

У ніч на понеділок, 7 грудня, сталася пожежа в с. Грузьке Макарівського району Київщини, О 01:16 до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному домогосподарстві.

До місця виклику було направлено черговий караул 32 Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів та 50-ДПРП с. Бишів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Рятувальники встановили, що вогнем охоплено дві господарчі будівлі та дах житлового будинку. У будинку знаходився газовий балон, існувала загроза вибуху.

У зв’язку з інтенсивністю пожежі було знищено дві господарчі будівлі по всій площі, дах та перекриття житлового будинку.

Пожежу локалізовано о 02:12 та о 05:40 повністю ліквідовано.

На пожежі працювало 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.