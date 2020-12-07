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    Рятувальники запобігли вибуху в будинку на Київщині (фото)

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    Рятувальники винесли з будинку газовий балон - Рятувальники запобігли вибуху в будинку на Київщині (фото)
    Рятувальники винесли з будинку газовий балон
    Фото: ДСНС

    Пожежа знищила дві господарчі будівлі домогосподарства

    У ніч на понеділок, 7 грудня, сталася пожежа в с. Грузьке Макарівського району Київщини, О 01:16 до оперативно-диспетчерської служби Макарівського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному домогосподарстві.

    До місця виклику було направлено черговий караул 32 Державної пожежно-рятувальної частини смт Макарів та 50-ДПРП с. Бишів, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Рятувальники встановили, що вогнем охоплено дві господарчі будівлі та дах житлового будинку. У будинку знаходився газовий балон, існувала загроза вибуху.

    У зв’язку з інтенсивністю пожежі було знищено дві господарчі будівлі по всій площі, дах та перекриття житлового будинку.

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    Рятувальники запобігли вибуху в будинку на Київщині (фото)
    Рятувальники запобігли вибуху в будинку на Київщині (фото)

    Пожежу локалізовано о 02:12 та о 05:40 повністю ліквідовано.

    На пожежі працювало 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники будинок
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