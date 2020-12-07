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    У Києві горіли гаражі та автівки: вогонь ущент знищив ВАЗ (фото)

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    Пожежа сталась у двоповерховому гаражі на вул. Черемшини, 1&nbsp; - У Києві горіли гаражі та автівки: вогонь ущент знищив ВАЗ (фото)
    Пожежа сталась у двоповерховому гаражі на вул. Черемшини, 1 
    Фото: ДСНС

    За добу рятувальники ліквідували загорання у двох гаражах і врятували одну автівку

    У неділю, 6 грудня, столичні рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж в гаражах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Одна з пожеж виникла о 15:06 на території гаражного кооперативу на вул. Черемшини, 1 у Дніпровському районі столиці. На місці бійці встановили, що у двоповерховому цегляному гаражі на першому поверсі сталося загоряння особистих та побутових речей. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з гаража автомобіль Toyota Hilux. О 15:32 вогнеборці локалізували займання та о 16:25 – ліквідували.

    Внаслідок загорання знищено особисті та побутові речі, розібрано 15 кв. м покрівлі.

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    У Києві горіли гаражі та автівки: вогонь ущент знищив ВАЗ (фото)
    У Києві горіли гаражі та автівки: вогонь ущент знищив ВАЗ (фото)
    Фото: ДСНС

    Аналогічний виклик пролунав о 21:54. Цього разу пожежа виникла на території гаражного кооперативу на вул. Сортувальній, 22 у Дарницькому районі столиці. О 22:22 рятувальники локалізували загоряння та о 22:58 – ліквідували. Внаслідок пожежі автомобіль ВАЗ-2109 та особисті речі згоріли повністю.

    Причини займань наразі встановлюються.

    Жертв та постраждалих немає.

    У ніч на понеділок, 7 грудня, рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі на просп. Василя Порика у Подільському районі столиці. Горів автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, припаркований біля проїжджої частини дороги. Рятувальники встановили, що сталося загоряння в моторному відсіку. О 03:48 рятувальники ліквідували пожежу.

    Внаслідок займання пошкоджено передній бампер та моторний відсік автомобіля.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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