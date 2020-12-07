У Києві горіли гаражі та автівки: вогонь ущент знищив ВАЗ (фото)
За добу рятувальники ліквідували загорання у двох гаражах і врятували одну автівку
У неділю, 6 грудня, столичні рятувальники двічі виїжджали на гасіння пожеж в гаражах. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Одна з пожеж виникла о 15:06 на території гаражного кооперативу на вул. Черемшини, 1 у Дніпровському районі столиці. На місці бійці встановили, що у двоповерховому цегляному гаражі на першому поверсі сталося загоряння особистих та побутових речей. Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали з гаража автомобіль Toyota Hilux. О 15:32 вогнеборці локалізували займання та о 16:25 – ліквідували.
Внаслідок загорання знищено особисті та побутові речі, розібрано 15 кв. м покрівлі.
Аналогічний виклик пролунав о 21:54. Цього разу пожежа виникла на території гаражного кооперативу на вул. Сортувальній, 22 у Дарницькому районі столиці. О 22:22 рятувальники локалізували загоряння та о 22:58 – ліквідували. Внаслідок пожежі автомобіль ВАЗ-2109 та особисті речі згоріли повністю.
Причини займань наразі встановлюються.
Жертв та постраждалих немає.
У ніч на понеділок, 7 грудня, рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі на просп. Василя Порика у Подільському районі столиці. Горів автомобіль Mercedes-Benz Sprinter, припаркований біля проїжджої частини дороги. Рятувальники встановили, що сталося загоряння в моторному відсіку. О 03:48 рятувальники ліквідували пожежу.
Внаслідок займання пошкоджено передній бампер та моторний відсік автомобіля.
Причина пожежі наразі встановлюється.