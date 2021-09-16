СБУ викрила підпільний кар’єр під Києвом: організатори продали піску на мільйони гривень (фото)

Щомісяця майже 600 вантажівок приховано вивозили копалини з підпільного кар’єру під Києвом

Служба безпеки України заблокувала у Київській області схему незаконного видобутку та збуту копалин у промислових масштабах. Ділки нелегально продавали оптові партії піску на мільйони гривень, повідомляє пресслужба відомства.

За оперативними даними, щомісяця майже 600 вантажівок приховано вивозили копалини з підпільного кар’єру у Бориспільському районі.

«За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організували представники однієї з місцевих комерційних структур. Ділки видобували і реалізовували пісок без відповідних дозвільних документів.

Учасники схеми знаходили своїх клієнтів через особисті зв’язки та відвантажували продукцію замовникам за підробленими товарно-транспортними накладними», – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми». Причетним до розкрадання піску загрожує від 68 тисяч гривень штрафу до шести років ув’язнення.

Наразі правоохоронці встановлюють розмір шкоди, завданої навколишньому середовищу. Викрили нелегальних копачів піску співробітники столичного главку СБУ за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України запобігли масштабному розкраданню державних коштів на урядовій програмі «Ноутбук кожному вчителю».