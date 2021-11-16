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    Хто в Україні мусить платити за вакцинацію проти Covid-19? Роз'яснення МОЗ

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    Право на безоплатне щеплення мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні - Хто в Україні мусить платити за вакцинацію проти Covid-19? Роз'яснення МОЗ

    Право на безоплатне щеплення мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні

    фото: glavcom.ua

    Деякі категорії іноземців мусять оплатити послуги медустанов

    Для іноземців, які перебувають в Україні, але не мають посвідки на постійне проживання, процедура вакцинації від коронавірусу є платною. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    «Якщо іноземець має посвідку на постійне проживання в Україні, він може вакцинуватися за тією ж самою процедурою, що і українець. А от другий тип громадян має сплатити за саму процедуру вакцинації: за роботу медиків, витратні матеріали, шприц, наприклад», – зазначив Кузін.

    Як раніше повідомлялося, МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні.

    Також Кузін розповів, коли з’явиться українська вакцина проти Covid-19.

    До слова, МОЗ готує покарання для лікарів-антивакцинаторів.

    Нагадаємо, головний санітарний лікар назвав ймовірні строки наступної хвилі Covid-19.


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    Теги: лікар іноземці вакцинація коронавірус Ігор Кузін
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    Хто в Україні мусить платити за вакцинацію проти Covid-19? Роз'яснення МОЗ