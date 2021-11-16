Хто в Україні мусить платити за вакцинацію проти Covid-19? Роз'яснення МОЗ

Право на безоплатне щеплення мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні

Деякі категорії іноземців мусять оплатити послуги медустанов

Для іноземців, які перебувають в Україні, але не мають посвідки на постійне проживання, процедура вакцинації від коронавірусу є платною. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

«Якщо іноземець має посвідку на постійне проживання в Україні, він може вакцинуватися за тією ж самою процедурою, що і українець. А от другий тип громадян має сплатити за саму процедуру вакцинації: за роботу медиків, витратні матеріали, шприц, наприклад», – зазначив Кузін.

Як раніше повідомлялося, МОЗ дозволив іноземцям вакцинуватися в Україні.

Також Кузін розповів, коли з’явиться українська вакцина проти Covid-19.

До слова, МОЗ готує покарання для лікарів-антивакцинаторів.

Нагадаємо, головний санітарний лікар назвав ймовірні строки наступної хвилі Covid-19.