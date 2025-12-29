Головна Київ Новини
Готував удари по столичних ТЕЦ: у Києві затримано агента спецслужб РФ та Білорусі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Готував удари по столичних ТЕЦ: у Києві затримано агента спецслужб РФ та Білорусі
Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ
фото: пресцентр СБУ

Окупанти сподівалися вивести з ладу ключові підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду Києва

Служба безпеки затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з РФ коригував атаки російських терористів по енергооб’єктах столичного регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що на основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.

Служба безпеки України задокументувала, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці.

Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.

За даними СБУ, у разі виконання завдань, чоловік розраховував на подальшу «евакуацію» за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону.

Чоловік підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону
Чоловік підготував тактичний рюкзак з речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону
фото: пресцентр СБУ

Утім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних «цілей».

За даними слідства, затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через Телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, завербований ФСБ РФ 24-річний ІТ-фахівець одного зі столичних університетів фіксував наслідки повітряних атак ЗС РФ по Києву та стежив за локаціями української протиповітряної оборони. Для цього агент орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому надсилав куратор. У вікнах помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак по Києву для коригування повторних ударів та намагалися виявити координати бойових позицій української ППО.

Теги: шпигун ТЕЦ СБУ Київ росія

